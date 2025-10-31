ஜெமிமா, ஹர்மன்ப்ரீத் அசத்தல் - ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா!

ETV Bharat / sports

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஹர்மன்ப்ரீத் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தின. நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

லிட்ச்ஃபீல்ட் அதிரடி சதம்

இதையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் அலிசா ஹீலி - போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஹீலி 5 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் லிட்ச்ஃபீல்டுடன் இணைந்த எல்லிஸ் பெர்ரி அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 155 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர். அதன்பின் 77 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் பெர்ரி விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லிட்ச்ஃபீல்ட் சதம் விளாசினார்.

அடுத்து களமிறங்கிய பெத் மூனி 24 ரன்களிலும், அனபெல் சதர்லேண்ட் 3 ரன்னிலும் ஆட்டமிழக்க, 17 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 119 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு லிட்ச்ஃபீல்டும் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய ஆஷ்லே கார்ட்னர் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 49.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 338 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்தியா தரப்பில் ஸ்ரீ சாரணி, தீப்தி சர்மா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

ஜெமிமா, ஹர்மன்ப்ரீத் அசத்தல்

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் தொடக்க வீராங்கனைகள் ஷஃபாலி வர்மா 10 ரன்களிலும், ஸ்மிருதி மந்தனா 24 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் - கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன் மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 167 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர்.

அதன்பின் இந்த ஆட்டத்தில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 10 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய தீப்தி சர்மா 24 ரன்களுக்கும், ரிச்சா கோஷ் 26 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும் இந்த ஆட்டத்தில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 14 பவுண்டரிகளுடன் 127 ரன்களையும், அமஞ்சோத் கவுர் 15 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 48.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்டு சதமடித்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனையடுத்து நவம்பர் 2ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

