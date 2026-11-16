ஐசிசி தலைவராக ஜெய் ஷா இரண்டாவது முறையாகப் போட்டியின்றித் தேர்வு
இயக்குநர்கள் குழுக் கூட்டத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ICC) தலைவராக ஜெய் ஷா இரண்டாவது முறையாகப் போட்டியின்றி மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 11:37 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவராக ஜெய் ஷா இரண்டாவது முறையாகப் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தோனேசியாவின் பாலி நகரில் நடைபெற்ற ஐசிசி நிர்வாகக் குழுக் கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், 2035ஆம் ஆண்டு வரையிலான முக்கிய ஆடவர் கிரிக்கெட் தொடர்களின் அட்டவணை, எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை மற்றும் 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தொடர்களின் தகுதிச் சுற்று முறைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு முக்கியத் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற இயக்குநர்கள் குழுக் கூட்டத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ICC) தலைவராக ஜெய் ஷா இரண்டாவது முறையாகப் போட்டியின்றி மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். நிர்வாகிகளின் ஒருமனதான முன்மொழிவைத் தொடர்ந்து இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.