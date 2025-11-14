Bihar Election Results 2025

அஸ்வின் சாதனையை முறியடித்த ஜஸ்பிரித் பும்ரா!

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்துவரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

அஸ்வின் சாதனையை முறியடித்த ஜஸ்பிரித் பும்ரா
அஸ்வின் சாதனையை முறியடித்த ஜஸ்பிரித் பும்ரா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 12:54 PM IST

ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை பேட்டர்களை க்ளீன் போல்டாக்கிய இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினை பின்னுக்கு தள்ளி ஜஸ்பிரித் பும்ரா மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி இன்று (நவம்பர் 14) கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, இந்தியாவை பவுலிங் செய்ய அழைத்துள்ளார்.

இன்றைய போட்டிக்கான தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் காகிசோ ரபாடாவுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆல் ரவுண்டர் கார்பின் போஷ் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடித்துள்ளார்.அதேசமயம் இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரையில் காயத்தில் இருந்து மீண்டிருக்கும் ரிஷப் பந்த் மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஷாய் சுதர்ஷன் லெவனில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஐடன் மார்க்ரம் மற்றும் ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 57 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ரியான் ரிக்கெல்டன் 4 பவுண்டரிகளுடன் 23 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

மேற்கொண்டு அணியின் மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஐடன் மார்க்ரமும் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 31 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் டெம்பா பவுமாவும் 3 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல்நாள் உணவு இடைவேளையின் போது 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 105 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் வியான் முல்டர் 22 ரன்களுடனும், டோனி டி ஜோர்ஸி 15 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளையும், குல்தீப் யாதவ் ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியுள்ளனர். இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

அந்தவகையில் இப்போட்டியில் ரியான் ரிக்கெல்டனை க்ளீன் போல்டாக்கியதன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பேட்டர்களை அதிக முறை க்ளீன் போல்டாக்கிய இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் அஸ்வினின் சாதனையை முறியடித்து ஜஸ்பிரித் பும்ரா மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். முன்னதாக அஸ்வின் 151 முறை பேட்டர்களை க்ளீன் போல்டாக்கிய நிலையில், தற்சமயம் பும்ரா 152 முறை பேட்டர்களை போல்டாக்கி அசத்தியுள்ளார்.

இந்த பட்டியலில் முன்னாள் ஜாம்பவான்கள் அனில் கும்ப்ளே 186 முறை பேட்டர்களை க்ளீன் போல்டாக்கி முதலிடத்திலும், கபில்தேவ் 167 முறை க்ளீன் போல்டாக்கி இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளனர்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை பேட்டர்களை போல்டாக்கிய இந்தியர்கள் :

  • 186 - அனில் கும்ப்ளே
  • 167 - கபில் தேவ்
  • 152* - ஜஸ்பிரித் பும்ரா
  • 151 - ரவி அஷ்வின்
  • 145 - ரவீந்திர ஜடேஜா

தென்னாப்பிரிக்கா பிளேயிங் லெவன்: ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கெல்டன், வியான் முல்டர், டெம்பா பவுமா(கேப்டன்), டோனி டி ஜோர்ஸி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன், சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ்

இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், ரவீந்திர ஜடேஜா, துருவ் ஜூரல், அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்.

