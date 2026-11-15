உலகக் கோப்பை தோல்விக்குப் பதிலடி: பிரேசிலை வீழ்த்தி ஜப்பான் அணி வரலாற்று வெற்றி!
பிரேசில் இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜப்பான் அணி தனது கால்பந்து வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக பிரேசிலை வீழ்த்தி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 10:37 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச நட்பு ரீதியான கால்பந்துப் போட்டியில், ஐந்து முறை உலக சாம்பியனான பிரேசில் அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஜப்பான் அணி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
சிங்கப்பூர் தேசிய மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே ஜப்பான் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. 2026 உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் சுற்றில் பிரேசிலிடம் அடைந்த தோல்விக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் களமிறங்கிய ஜப்பான் வீரர்கள், பிரேசில் அணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்தனர். அதன்படி ஆட்டம் தொடங்கிய 15ஆவது நிமிடத்தில் டேக்ஃபுசா குபோ ஜப்பான் அணிக்காக முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 19ஆவது நிமிடத்தில் கெய்டோ நகமுரா மற்றொரு கோலைப் பதிவு செய்ய ஜப்பான் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அதன்பின், இரண்டு கோல்கள் பின்தங்கிய நிலையில் சுதாரித்துக் கொண்ட பிரேசில் அணி, வலுவான கம்பேக்கைக் கொடுத்தது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 33ஆவது நிமிடத்தில் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் வினிசியஸ் ஜூனியர் பாக்ஸுக்கு வெளியில் இருந்து ஒரு அபாரமான கோலைப் பதிவு செய்து மிரட்டினார்.
Estes foram os gols do amistoso entre Japão e Brasil! Com dois lindos gols de Vini Jr., a Seleção buscou o empate depois de começar perdendo por 2 a 0. Mas os donos da casa marcara nos acréscimos e saíram com a vitória. https://t.co/HXcW7W5hTZ— ge (@geglobo) November 14, 2026
இருப்பினும் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பிரேசில் அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதனால் ஜப்பான் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. இதையடுத்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களுக்கு விருந்தளித்தன. இதில் கூடுதல் ஆக்ரோஷத்துடன் விளையாடிய பிரேசில் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 75-ஆவது நிமிடத்தில் வினிசியஸ் ஜூனியர் மூலம் இரண்டாவது கோலானது கிடைத்தது.
இதன் மூலம் பிரேசில் அணி 2-2 என்ற கணக்கில் போட்டியை சமன் செய்திருந்தது. அதன்பின் இரு அணிகளும் டிஃபென்ஸில் வலுவாக இருந்த காரணத்தால், இந்தப் போட்டி சமனில் முடியும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+1ஆவது நிமிடத்தில், மாற்று வீரராகக் களமிறங்கிய ஜப்பான் வீரர் தட்சுஹிரோ சகமோட்டோ கோலடித்து அசத்தியதுடன் ஜப்பான் அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார்.
🔹試合終了🔹️ 🏆MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 🇯🇵#SAMURAIBLUE 3-2 ブラジル代表🇧🇷 📺テレビ朝日系全国ネット生中継 📱U-NEXTにてライブ配信(無料)／見逃し配信 #サッカー日本代表 https://t.co/cpawN9yAh1— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) November 14, 2026
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அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய பிரேசில் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஜப்பான் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசில் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேற்கொண்டு இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜப்பான் அணி தனது கால்பந்து வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக பிரேசிலை வீழ்த்தி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நட்பு ரீதியிலான ஆட்டத்திலும் ஜப்பான் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசிலை வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.