ஜப்பான் ஓபன் 2026: சீன வீராங்கனையை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் பிவி சிந்து!
ஜப்பான் ஓபன் தொடரில் நாளை நடைபெறும் காலிறுதிச்சுற்று ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் முன்னாள் உலகச் சாம்பியனான நொஜோமி ஒகுஹாரவை எதிர்த்து பி.வி.சிந்து விளையாடவுள்ளார்.
Published : July 16, 2026 at 2:12 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து 21-16, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் சீனாவின் ஹான் யூ-வை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜப்பான் ஓபன் 'சூப்பர் 750' பேட்மிண்டன் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, உலகின் 5-ஆம் நிலை வீராங்கனையான சீனாவின் ஹான் யூ-வை எதிர்கொண்டார்.
காலிறுதியில் சிந்து
இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பி.வி.சிந்து, முதல் செட்டை 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் அபாரமாக விளையாடிய சிந்து, அதனையும் 21-14 என்ற கணக்கில் தன்வசப்படுத்தினார்.
இதன் மூலம் பி.வி.சிந்து 21-16, 21-14 என்ற நேர் செட்களில் அபார வெற்றி பெற்று காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹான் யூ-வுக்கு எதிராக பி.வி.சிந்து தனது 8ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதன் காரணமாக, இத்தொடரில் பதக்கம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஹான் யூ ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறினார்.
PV Sindhu proved once again stronger against 5th seed Han Yue🇨🇳 (8-1 H2H) & placed into her 6th QFs of this year in some dominance & fluency!👌— Amit Kumar De (@AmitK98infinite) July 16, 2026
She will meet her familiar opponent & off court friend Nozomi Okuhara🇯🇵 at QFs who got w/o from ASY yesterday. 👍#JapanOpen2026 https://t.co/MleClcdZEo pic.twitter.com/mDQyx1zhrO
இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் விறுவிறுப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில், ஜப்பானின் முன்னாள் உலகச் சாம்பியனான நொஜோமி ஒகுஹாராவை சிந்து எதிர்கொள்ளவுள்ளார். இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீராங்கனை அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவதுடன் பதக்கத்தையும் உறுதிசெய்வார் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
வெளியேறிய பிற இந்திய வீரர்கள்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு போட்டியில், இந்தியாவின் கலப்பு இரட்டையர் ஜோடியான துருவ் கபிலா - தனிஷா கிராஸ்டோ, சீனாவின் ஹுவாங் டொங்பிங் மற்றும் ஃபெங் யான்ஷே ஜோடியை எதிர்கொண்டனர். இப்போட்டியில் இறுதிவரை போராடிய இந்திய ஜோடி 22-20, 21-17 என்றநேர் செட்களில் தோல்வியடைந்து, காலிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது.
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முன்னதாக, ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் பதக்கம் வெல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் லக்ஷயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி, உன்னதி ஹூடா, சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி ஜோடி மற்றும் எம்.ஆர்.அர்ஜுன் - ஹரிஹரன் அம்சகருணன் ஜோடி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.