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ஜப்பான் ஓபன் 2026: முதல் சுற்றிலேயே அடுத்தடுத்து வெளியேறிய இந்திய வீரர்கள்!

ஜப்பான் ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில், தாய்லாந்தின் குன்லவுட் விடித்சர்னிடம் 19-21, 25-23, 15-21 என்ற செட் கணக்கில் இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி போராடித் தோல்வியடைந்தார்.

லக்ஷ்யா சென்
லக்ஷ்யா சென் (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 12:13 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்று போட்டிகளில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களான லக்ஷ்யா சென் மற்றும் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி அதிர்ச்சித் தோல்விகளைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜப்பான் ஓபன் 'சூப்பர் 750' பேட்மிண்டன் தொடரில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர். அந்தவகையில், இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான குன்லவுட் விடித்சர்னை எதிர்கொண்டார்.

ஆயுஷ், லக்ஷயா அதிர்ச்சி தோல்வி

இந்தப் போட்டியின் முதல் செட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திய விடித்சர்ன், 21-19 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் சிறப்பான கம்பேக் கொடுத்த ஆயுஷ் ஷெட்டி, இரண்டாவது செட்டை 25-23 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். இதன் மூலம் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்குச் சென்றது. மூன்றாவது செட்டில் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விடித்சர்ன், 21-15 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி ஆயுஷ் ஷெட்டிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் குன்லவுட் விடித்சர்ன் 21-19, 23-25, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி, ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென், ஜப்பானின் கோகி வதனபேயை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய வதனபே, 21-16, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லக்ஷ்யா சென்னை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதனால் லக்ஷ்யா சென்னும் முதல் சுற்றுடன் ஜப்பான் ஓபன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

இரட்டையர் பிரிவிலும் ஏமாற்றம்

இதுதவிர, இந்திய ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றமாக அமைந்தது ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டம்தான். இந்தியாவின் முன்னணி ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை, டென்மார்க் ஜோடியை எதிர்த்துப் போட்டியிட்டது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற முதல் செட்டை டென்மார்க் இணை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டின்போது, இந்திய வீரர் சாத்விக்கிற்குத் திடீரென தோள்பட்டையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

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இதன் காரணமாக, இந்திய இணை போட்டியிலிருந்து பாதியிலேயே விலகுவதாக அறிவித்தது. அதேசமயம், மற்றொரு இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் - அர்ஜுன் ஜோடி 13-21, 21-17, 07-21 என்ற செட் கணக்கில் தைவான் ஜோடியிடம் போராடித் தோல்வியைச் சந்தித்தது. இதனால், இத்தொடரின் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பயணம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AYUSH SHETTY
LAKSHYA SEN
SATWIK CHIRAG INJURY
ஜப்பான் ஓபன் 2026
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