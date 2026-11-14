ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் 2026 | அல்வி ஃபர்ஹானை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தார் லக்ஷ்யா சென்!
குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், இத்தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை லக்ஷ்யா சென் படைத்துள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 12:00 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் ஜப்பான் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
சர்வதேச பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் 'சூப்பர் 500' (BWF Super 500) அந்தஸ்து பெற்ற குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் ஜப்பான் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென், இந்தோனேசியாவின் அல்வி ஃபர்ஹானை எதிர்கொண்டார்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே லக்ஷ்யா சென் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளை வென்றார். தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த லக்ஷ்யா சென் முதல் செட்டை 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த அல்வி ஃபர்ஹான் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதுடன் 21-15 என்ற கணக்கில் செட்டையும் வென்றார்.
LAKSHYA SEN IS ONE WIN AWAY! 🔥🇮🇳 Into the Japan Masters final, with back-to-back BWF titles in sight! 🏸 #LakshyaSen #JapanMasters #BWF #India #Badminton https://t.co/iO3HL0ACEh— FanCode (@FanCode) November 14, 2026
இதனால் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் விறுவிறுப்பான மூன்றாவது செட்டிற்கு ஆட்டம் சென்றது. இதில் இருவரும் வெற்றிபெறக் கடுமையாகப் போராடியதால், யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. இறுதியில் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லக்ஷ்யா சென் 21-11 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி அல்வி ஃபர்ஹானுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் 69 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் லக்ஷ்யா சென் 21-12, 15-21, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் அல்வி ஃபர்ஹானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக அல்வி ஃபர்ஹானுக்கு எதிராக லக்ஷ்யா சென் பெறும் முதல் வெற்றியாகவும் இது அமைந்தது.
முன்னதாக அல்வி ஃபர்ஹானுக்கு எதிராக லக்ஷ்யா சென் இரண்டு முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இரண்டிலும் தோல்வியைத் தழுவி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து நாளை (நவம்பர் 15) நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில், தாய்லாந்தின் குன்லவத் விதித்சரன் அல்லது ஜப்பானின் கோகி வதனாபே ஆகிய இருவரில் ஒருவருடன் லக்ஷ்யா சென் சாம்பியன் பட்டத்திற்காகப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
🇮🇳 A HISTORIC FIRST FOR INDIAN BADMINTON🔥 A brilliant performance from Lakshya Sen as he becomes the first Indian shuttler to reach the final of the Kumamoto Masters Japan 💪 Show your love and support for Lakshya Sen❤️🇮🇳 Drop some 🔥emoji in the comments to cheer him on. https://t.co/Xpf8sKFqSh— BAI Media (@BAI_Media) November 14, 2026
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சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஹைலோ ஓபன் (Hylo Open) தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற லக்ஷ்யா சென், தற்போது ஜப்பானிலும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி தனது ஃபார்மை நிலைநிறுத்தியுள்ளார். இதனால் இந்தத் தொடரிலும் அவர் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதுடன், இந்த ஆண்டின் இறுதியில் சீனாவில் நடைபெறவுள்ள பிடபிள்யூஎஃப் உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் இறுதிப் போட்டிக்கும் தகுதிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.