ஜப்பான் vs இந்தியா: வரலாற்று டி20 போட்டிக்கான 15 பேர் கொண்ட ஜப்பான் அணி அறிவிப்பு!
ஜப்பான் அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரரும், அந்நாட்டிற்காக டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்தவருமான கெண்டல் கடோவகி-பிளெமிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 8, 2026 at 9:36 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டி ஆகியவற்றில் பங்கேற்கும் ஜப்பான் ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான தூதரக உறவின் 75ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, இரு நாட்டு ஆடவர் கிரிக்கெட் அணிகள் பங்கேற்கும் சிறப்பு சர்வதேச டி20 போட்டி வரும் செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதுகுறித்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில், இந்தச் சிறப்புப் போட்டிக்கு 'சுஸுகி கோப்பை' (Suzuki Cup) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளதாகவும், இப்போட்டி ஜப்பானின் தோச்சிகி மாகாணத்தில் உள்ள சானோ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜப்பான் பிரதமர் சானே தகைச்சி மற்றும் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு இடையே நடைபெற்ற உச்சிமாநாட்டில் எட்டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இப்போட்டி நடத்தப்படுகிறது. 'ஸ்போர்ட் 75' (Sport 75) என்ற இந்த புதிய முன்முயற்சி, விளையாட்டுத் துறையில் இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையே பரஸ்பர ஒத்துழைப்பையும், இரு நாட்டு மக்களுக்கிடையேயான தொடர்புகளையும் மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும், 2036ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்த விரும்பும் இந்தியாவின் நோக்கத்தையும் இந்த ஒப்பந்தம் கருத்தில் கொண்டுள்ளது.
இதன் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியனான இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு எதிராக, ஜப்பான் தனது கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாகச் சர்வதேச டி20 போட்டியில் மோதவுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் விளையாடும் ஜப்பான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில் ஜப்பான் அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரரும், அந்நாட்டிற்காக டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்தவருமான கெண்டல் கடோவகி-பிளெமிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
🚨🇯🇵 THE SQUAD IS HERE! 🇯🇵🚨— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 7, 2026
日本 🇯🇵 が、スズキカップでインド 🇮🇳 と対戦する歴史的な一戦に臨むメンバーを発表しました。#japancricket #クリケット #india #JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/DtbkXKCmt0
மேலும், அணியின் முன்னணி வீரர்களான இப்ராஹிம் தகாஹாஷி, டெக்லான் சுஸுகி மெக்கோம்ப், சார்லி ஹாரா-ஹின்ஸே, பெஞ்சமின் இடோ-டேவிஸ் உள்ளிட்டோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை முதன்மையாகக் கருத்தில் கொண்டு, இரண்டு தொடர்களுக்கும் ஒரே அணியைத் தக்கவைக்கும் நோக்கில் ஜப்பான் கிரிக்கெட் சங்கம் இந்த அணியைத் தேர்வு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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ஜப்பான் டி20 அணி: கெண்டல் கடோவாக்கி-ஃப்ளெமிங் (கேப்டன்), சார்லி ஹரா-ஹின்ஸ், பெஞ்சமின் இடோ-டேவிஸ் அலெஸ்டர் கடோவாக்கி-ஃப்ளெமிங், கோஹெய் குபோடா, ஜேக் குசுதா-நைர்ன், வதாரு மியாவுச்சி, ரியோ சகுரானோ-தாமஸ், அலெக்ஸ் ஷிராய்-பாட்மோர், ஷோமா சுகாயா-ஸ்லேட்டர், டெக்லான் சுஸுகி-மெக்காம்ப், சுயோஷி தகடா, இப்ராஹிம் தகாஹாஷி, மகோடோ தனியாமா, லச்லான் யமமோட்டோ-லேக்.