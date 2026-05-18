ETV Bharat / sports

'கேரியர் கோல்டன் மாஸ்டர்ஸ்' ஜோகோவிச் சாதனையை சமன் செய்த ஜானிக் சின்னர்

அனைத்து வகையிலான மாஸ்டர்ஸ் 1000 தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, நோவாக் ஜோகோவிச்சின் 'கேரியர் கோல்டன் மாஸ்டர்ஸ்' சாதனையை ஜானிக் சின்னர் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.

ஜானிக் சின்னர் மற்றும் காஸ்பர் ரூட்
ஜானிக் சின்னர் மற்றும் காஸ்பர் ரூட் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் ஜானிக் சின்னர் 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் காஸ்பர் ரூட்டை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளார்.

இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் ரோம் நகரில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இத்தாலியின் நட்சத்திர வீரர் ஜானிக் சின்னர், நார்வேவைச் சேர்ந்த காஸ்பர் ரூட்டை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஜானிக் சின்னர் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார்.

தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட சின்னர் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் காஸ்பர் ரூட்டை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளார்.

ஜானிக் சின்னர் சாதனை
அதிலும் குறிப்பாக 50ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு பிறகு இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய முதல் இத்தாலி வீரர் என்ற பெருமையை சின்னர் பெற்றுள்ளார். இதுதவிர, அனைத்து வகையிலான மாஸ்டர்ஸ் 1000 தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, நோவாக் ஜோகோவிச்சின் 'கேரியர் கோல்டன் மாஸ்டர்ஸ்' சாதனையையும் ஜானிக் சின்னர் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.

மேற்கொண்டு 'கேரியர் கோல்டன் மாஸ்டர்ஸ்' சாதனையை எட்டிய மிக இளம் வீரர் என்ற தனித்துவ சாதனையையும் ஜானிக் சின்னர் படைத்துள்ளார். முன்னதாக ஜோகோவிச் தனது 31ஆவது வயதில் இதனை எட்டியதே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்து வந்த நிலையில், தற்சமயம் ஜானிக் சின்னர் தனது 24ஆவது வயதிலேயே கோல்டன் மார்ஸ்டர்ஸ் சாதனையைப் படைத்து புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.

பரிசுத்தொகை
தற்சமயம் இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜானிக் சின்னருக்கு இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ. 11.22 கோடி (1,007,165 யூரோ) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் இரண்டாம் இட்டத்தை பிடித்துள்ள காஸ்பர் ரூட்டிற்கு இந்திய மதிப்பில் ரூ.6 கோடி (535,585 யூரோ) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்கவும்

ஒட்டுமொத்த பரிசுத்தொகை (யூரோ மதிப்பில்)

  • சாம்பியன் (வெற்றியாளர்): €1,007,165
  • இறுதிப் போட்டியாளர் (இரண்டாம் இடம்): €535,585
  • அரை இறுதிப் போட்டியாளர்: €297,550
  • கால் இறுதிப் போட்டியாளர்: €169,375
  • நான்காவது சுற்று: €92,470
  • மூன்றாவது சுற்று: €54,110
  • இரண்டாவது சுற்று: €31,585
  • முதல் சுற்று: €21,285

TAGGED:

ITALIAN OPEN 2026
JANNIK SINNER ITALIAN OPEN
NOVAK DJOKOVIC
TENNIS NEWS
JANNIK SINNER ITALIAN OPEN WIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.