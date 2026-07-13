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விம்பிள்டன் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி: சாம்பியன் பட்டத்தை தக்க வைத்து கொண்டார் ஜானிக் சின்னர்

ஜானிக் சின்னர் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டியில் விளையாடி வரும் வீரர்களில், 100வது வெற்றியை பதிவு செய்த 8வது வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார்.

விம்பிள்டன் பட்டத்தை தக்க வைத்து கொண்டார் ஜானிக் சின்னர்
விம்பிள்டன் பட்டத்தை தக்க வைத்து கொண்டார் ஜானிக் சின்னர் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 7:45 AM IST

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லண்டன்: விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதிப் போட்டியில் ஸ்வரேவை வீழ்த்தி ஜானிக் சின்னர் சாம்பியன் பட்டத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டார்.

டென்னிஸ் விளையாட்டு ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விம்பிள்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ஜானிக் சின்னர், அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவை எதிர்கொண்டார். போட்டி தொடங்கியது முதல் ஸ்வரேவ் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். நீண்ட நேரம் நடைபெற்ற முதல் செட்டை டை பிரேக்கர் மூலம் 7-6 என கைப்பற்றினார்.

ஜானிக் சின்னர்
ஜானிக் சின்னர் (APTN)

பின்னர் இரண்டாவது செட்டில் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. எனினும் இரண்டாவது செட்டை சின்னர் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். தொடர்ந்து மூன்றாவது செட்டில் ஸ்வரேவுக்கு கால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது.

அது தீவிரம் அடையாத நிலையில், ஆட்டம் தொடர்ந்தது. 3-ஆவது செட்டை சின்னர் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து 4வது செட்டில் முன்னிலை பெற வேடிய கட்டாயத்தில் ஆடிய ஸ்வரேவுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.

இந்த செட்டையும் 6-4 என ஜானிக் சின்னர் கைப்பற்றிய நிலையில், 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று விம்பிள்டன் பட்டத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டார். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டும் முதல் முறையாக விம்பிள்டன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய சின்னர், இந்த முறையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன்மூலம் சின்னர் விம்பிள்டன் தொடரை தொடர்ந்து 2-ஆவது முறையாக கைப்பற்றிய 10வது வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார்.

முன்னதாக கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற பிரேஞ்சு ஓபன் தொடரில் ரோலண்ட் கேரோஸிடம் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்த சின்னர், விம்பிள்டன் தொடர் தொடங்கியது முதல் அசத்தலான ஆட்டத்தை விளையாடி வருகிறார். விம்பிள்டன் அரையிறுதிப் போட்டியில் ஜோகோவிச்சை வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார். இந்த தொடரை கைப்பற்றியது மூலம் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த 100வது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார்.

விம்பிள்டன் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடிய அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ்
விம்பிள்டன் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடிய அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் (APTN)
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இதன்மூலம் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டியில் விளையாடி வரும் வீரர்களில் 100-ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்த 8வது வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக ஜோகோவிச் 409 போட்டிகளிலும், வாவ்ரிங்கா (160), மரின் சிலிக் (143) உள்ளிட்டோர் இந்த பட்டியலில் உள்ளனர். மேலும் இந்த விம்பிள்டன் கிராண்ட் ஸ்லாம் தொடரை வென்றதன் மூலம், சின்னர் 5வது கிராண்ட் ஸ்லாமை கைப்பற்றியுள்ளார்.

TAGGED:

JANNIK SINNER WINS WIMBLEDON
JANNIK SINNER
ALEXANDER ZVEREV
ஜானிக் சின்னர்
WIMBLEDON 2026

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