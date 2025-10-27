ETV Bharat / sports

ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி சின்னர் த்ரில் வெற்றி; இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தல்!

வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இத்தாலியின் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் ஜானிக் சின்னர் இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி சின்னர் த்ரில் வெற்றி
ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி சின்னர் த்ரில் வெற்றி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி போட்டியில் ஜானிக் சின்னர் 3-6, 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.

வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரானது ஆஸ்திரியாவில் கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்த தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் இரண்டாம் நிலையில் வீரரான இத்தானியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து, உலகின் மூன்றாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்வெரேவ் 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி சின்னருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

ஜானிக் சின்னர் அசத்தல்

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த ஜானிக் சின்னர், சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன் 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதனால் இப்போட்டியின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்ற இரு வீரர்களும் கடுமையாக போராடியதன் காரணமாக, இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.

இறுதியில் ஜானிக் சின்னர் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 7-5 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றி ஸ்வெரேவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 3-6, 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் சின்னர் இரண்டாவது முறையாக இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். முன்னதாக அவர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்து இணை சாம்பியன்

அதேபோல் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரியாவின் லூகாஸ் மிட்லர் மற்றும் போர்ச்சுகளின் ஃபிரான்சிஸ்கோ கேப்ரல் இணையை எதிர்த்து, இங்கிலாந்தின் லாயிட் கிளாஸ்பூல், ஜூலியன் கேஷ் இணை பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட இங்கிலாந்து வீரர்கள் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினர்.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் லூகாஸ் இணை கம்பேக் கொடுத்து கடுமையாக போராடிய நிலையிலும், 6-7 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தது. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்தின் லாயிட் கிளாஸ்பூல், ஜூலியன் கேஷ் இணை 6-1, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் லூகாஸ் மிட்லர் மற்றும் ஃபிரான்சிஸ்கோ கேப்ரல் இணையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியது.

பரிசுத்தொகை

வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஜானிக் சின்னருக்கு கோப்பையுடன் சேர்த்து தோராயமாக ரூ. 5.21 கோடி (5,11,835 யூரோ) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. அதேசமயம் இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவிற்கு தோராயமாக ரூ.2.8 கோடி (275,390 யூரோ) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் 2025-26: முதல் டெஸ்டில் இருந்து விலகினார் பாட் கம்மின்ஸ்!
  2. கேரளாவில் மெஸ்ஸி பங்கேற்கவிருந்த கால்பந்து போட்டி தற்காலிக ரத்து; ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்!

இதுதவிர, இரட்டையர் பிரிவியில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய இங்கிலாந்தின் லாயிட் கிளாஸ்பூல், ஜூலியன் கேஷ் இணைக்கு தோராயமாக கோப்பையுடன் ரூ. 1.7 கோடி (168,120 யூரோ) பரிசுத்தொகையாகவும், இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியடைந்த ஆஸ்திரியாவின் லூகாஸ் மிட்லர் மற்றும் போர்ச்சுகளின் ஃபிரான்சிஸ்கோ கேப்ரல் இணைக்கு தோராயமாக ரூ.91 லட்சம் (89,660 யூரோ) பரிசுத்தொகையாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

JANNIK SINNER BEAT ALEXANDER ZVEREV
VIENNA OPEN FINAL 2025
SINNER WINS VIENNA OPEN TITLE
ஜானிக் சின்னர்
VIENNA OPEN 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.