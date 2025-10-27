ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி சின்னர் த்ரில் வெற்றி; இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தல்!
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இத்தாலியின் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் ஜானிக் சின்னர் இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
Published : October 27, 2025 at 10:52 AM IST
ஹைதராபாத்: வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி போட்டியில் ஜானிக் சின்னர் 3-6, 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரானது ஆஸ்திரியாவில் கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்த தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் இரண்டாம் நிலையில் வீரரான இத்தானியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து, உலகின் மூன்றாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்வெரேவ் 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி சின்னருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
ஜானிக் சின்னர் அசத்தல்
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த ஜானிக் சின்னர், சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன் 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதனால் இப்போட்டியின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்ற இரு வீரர்களும் கடுமையாக போராடியதன் காரணமாக, இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
A few highlights from a match full of highlights 🤩— Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 26, 2025
Thanks 🇮🇹 @janniksin & 🇩🇪 @AlexZverev for this fantastic final 😍 pic.twitter.com/dVDTql2GQ9
இறுதியில் ஜானிக் சின்னர் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 7-5 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றி ஸ்வெரேவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 3-6, 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் சின்னர் இரண்டாவது முறையாக இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். முன்னதாக அவர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்து இணை சாம்பியன்
அதேபோல் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரியாவின் லூகாஸ் மிட்லர் மற்றும் போர்ச்சுகளின் ஃபிரான்சிஸ்கோ கேப்ரல் இணையை எதிர்த்து, இங்கிலாந்தின் லாயிட் கிளாஸ்பூல், ஜூலியன் கேஷ் இணை பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட இங்கிலாந்து வீரர்கள் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினர்.
New champions in Vienna! 🏆🔥@cash_julian & Lloyd Glasspool take their first #ErsteBankOpen doubles title in style 💪🎾 pic.twitter.com/tQtC9nidt2— Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 26, 2025
பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் லூகாஸ் இணை கம்பேக் கொடுத்து கடுமையாக போராடிய நிலையிலும், 6-7 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தது. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்தின் லாயிட் கிளாஸ்பூல், ஜூலியன் கேஷ் இணை 6-1, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் லூகாஸ் மிட்லர் மற்றும் ஃபிரான்சிஸ்கோ கேப்ரல் இணையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியது.
பரிசுத்தொகை
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஜானிக் சின்னருக்கு கோப்பையுடன் சேர்த்து தோராயமாக ரூ. 5.21 கோடி (5,11,835 யூரோ) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. அதேசமயம் இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவிற்கு தோராயமாக ரூ.2.8 கோடி (275,390 யூரோ) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, இரட்டையர் பிரிவியில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய இங்கிலாந்தின் லாயிட் கிளாஸ்பூல், ஜூலியன் கேஷ் இணைக்கு தோராயமாக கோப்பையுடன் ரூ. 1.7 கோடி (168,120 யூரோ) பரிசுத்தொகையாகவும், இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியடைந்த ஆஸ்திரியாவின் லூகாஸ் மிட்லர் மற்றும் போர்ச்சுகளின் ஃபிரான்சிஸ்கோ கேப்ரல் இணைக்கு தோராயமாக ரூ.91 லட்சம் (89,660 யூரோ) பரிசுத்தொகையாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.