20 வயதில் உலக சாதனை: ஃபார்முலா 1 சாம்பியன் கிமி அந்தோனெல்லிக்கு ஜானிக் சின்னர் வாழ்த்து!
மெக்சிகோ கிராண்ட் பிரீ பந்தயத்தில் 3ஆவது இடம் பிடித்ததன் மூலம், மெர்சிடிஸ் அணியின் கிமி அந்தோனெல்லி 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ஃபார்முலா 1 உலக சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 2:32 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபார்முலா 1 பந்தய வரலாற்றில் மிக இளம் வயதிலேயே உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ள கிமி அந்தோனெல்லிக்கு, இத்தாலிய டென்னிஸ் நட்சத்திரம் ஜானிக் சின்னர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
மெக்சிகோ கிராண்ட் பிரீ பந்தயத்தில் 3-வது இடத்தைப் பிடித்ததன் மூலம், நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சாம்பியன் பட்டத்தை 20 வயதே ஆன மெர்சிடிஸ் அணியின் கிமி அந்தோனெல்லி உறுதி செய்தார். இதன்மூலம், ஃபார்முலா 1 பந்தய வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் கிமி அந்தோனெல்லி படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக, ஜெர்மனியின் புகழ்பெற்ற எஃப்1 ஓட்டுநர் செபாஸ்டியன் வெட்டல், கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டில் தனது 23 வயது 134 நாட்களில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது. இந்நிலையில், தற்போது மெர்சிடிஸ் அணியின் கிமி அந்தோனெல்லி 20 வயது 68 நாட்களில் இந்த மகுடத்தைச் சூடியதன் மூலம், 16 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்துள்ளார். குறிப்பாக, இந்த சீசனில் இன்னும் நான்கு பந்தயங்கள் மீதமுள்ள நிலையிலேயே அவர் இந்த மகுடத்தைச் சூடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Rewriting history 💪 We have a new youngest-ever Drivers' Champion. Take a bow, Kimi Antonelli 🏆 #F1 #MexicoGP https://t.co/zeU9lCeKX0— Formula 1 (@F1) November 2, 2026
மேலும், 1953-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஃபார்முலா 1 வரலாற்றில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் முதல் இத்தாலிய வீரர் என்ற பெருமையையும் அந்தோனெல்லி பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து அவருக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், இத்தாலியின் 73 ஆண்டு கால காத்திருப்பை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்த அந்தோனெல்லியை நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் ஜானிக் சின்னர் பாராட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள காணொளியில், "கிமி அந்தோனெல்லி, நீங்கள் இந்த ஆண்டின் புதிய உலக சாம்பியன். இதைக் கேட்பதற்கே அற்புதமாக இருக்கிறது. உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் மற்றும் உங்களது மெர்சிடிஸ் அணிக்கும் எனது வாழ்த்துகள். ஒட்டுமொத்த நாட்டையுமே நீங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடையச் செய்துள்ளீர்கள். இந்த அழகான தருணத்தைக் கொண்டாடுங்கள். விரைவில் உங்களைச் சந்திக்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
From one Italian champion to another 🤝🇮🇹 @janniksin #F1 #MexicoGP https://t.co/PSkcko6gY0— Formula 1 (@F1) November 2, 2026
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வெற்றிக்குப் பிறகு உணர்ச்சிவசப்பட்டு கண்ணீர் சிந்திய அந்தோனெல்லி, "நாங்கள் சாதித்துவிட்டோம். எனது குடும்பம் மற்றும் மெர்சிடிஸ் அணியின் ஆதரவு இல்லாமல் என்னால் இங்கு வரை வந்திருக்க முடியாது. இந்தத் தருணம் என் வாழ்வில் என்றும் நிலைத்திருக்கும். என்ன நடக்கிறது என்பதை என்னால் இன்னும் நம்ப முடியவில்லை. இந்த வெற்றியை விவரிக்க வார்த்தைகளே வரவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.