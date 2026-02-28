ரஞ்சி கோப்பையை வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் வீரர்களுக்கு அரசு வேலை: முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு
ரஞ்சி கோப்பையை வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணியின் சாதனையை பாராட்டும் வகையில் அணி வீரர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா அறிவித்துள்ளார்.
Published : February 28, 2026 at 8:59 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான ரஞ்சி கோப்பையின் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. ஹுப்ளியில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் 8 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற கர்நாடகா அணியை எதிர்த்து, முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஜம்மு காஷ்மீர் அணியானது பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜம்மு அணி 584 ரன்களை குவித்து ஆல் அவுட்டனது.
இதில் அதிகபட்சமாக ஷுபம் பண்டிர் 121, சாஹில் லோத்ரா 72, பராஸ் தோக்ரா, கன்னையா வதாவன் தலா 70 ரன்களை எடுத்தனர். கர்நாடகா தரப்பில் பிரசித் கிருஷ்ணா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய கர்நாடாக அணி 293 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக மயங்க் அகர்வால் 160 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗿𝗼𝘄𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
BCCI President Mr. Mithun Manhas (@MithunManhas) & BCCI Hon. Secretary Mr. Devajit Saikia (@lonsaikia) present the coveted Ranji Trophy to captain Paras Dogra as Jammu & Kashmir claim their maiden title. 👏#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vr0Ag2Quxr
ஜம்மு காஷ்மீர் அணியில் அதிகபட்சமாக ஆகிப் நபி தார் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதன்பின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்த ஜம்மு காஷ்மீர் அணி 342 ரன்களை குவித்து டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் கடைசி நாளில் ஒரு செஷன் மட்டுமே இருந்த காரணத்தால் இந்த போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டதுடன், முதல் இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் சேர்த்ததன் காரணமாக ஜம்மு அணி வெற்றி பெற்றதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்துள்ளது. ஏனெனில் ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் ஜம்மூ காஷ்மீர் அணி வெல்லும் முதல் சாம்பியன் பட்டம் இதுவாகும். இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய ஷுபம் ஆட்ட நாயகன் விருதையும், ஆகிப் நபி தார் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.
இதையடுத்து ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகிறது. மேலும் கோப்பையை வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு ரூ.2 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்குவதாக அம்மாநில முதல் ஒமர் அப்துல்லா அறிவித்துள்ளார். மேற்கொண்டு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் விளையாடிய வீரர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்குவதாகவும் அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
They’ve done it. Well done J&K. #ranjitrophy2026 #RanjiTrophyFinal pic.twitter.com/COVBOl5j6J— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 28, 2026
இதுகுறித்து ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லாவின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியான பதிவில், "ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பதிவு செய்த ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு வாழ்த்துகள். கர்நாடக மண்ணில் பெற்ற இந்த அபார வெற்றியைத் தொடர்ந்து, வீரர்களுக்கும், அணி ஊழியர்களுக்கும் ரூ. 2 கோடி ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படும்.மேலும், அணியில் இடம் பிடித்த அனைத்து வீரர்களுக்கும், அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய விதிகளின்படி அரசு பணிகள் வழங்கப்படும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Congratulating Team J&K on their historic triumph in the Ranji Trophy, the Chief Minister announced a cash reward of ₹2 crore for the players and support staff after their emphatic victory over Karnataka on their home turf.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) February 28, 2026
Calling it a watershed moment for Jammu & Kashmir… pic.twitter.com/OnRJCa1EoB
இதையும் படிங்க
இதனைத் தொடர்ந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க திட்டைடப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் கிரிக்கெட் சங்கம் மற்றும் மாநில அரசு இணைந்து பிரம்மாண்டமான பாராட்டு விழாவையும் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த விழாவின் போது ஜம்மு காஷ்மீர் அணி வீரர்களுக்கு முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா அறிவித்த ரூ. 2 கோடி பரிசுத்தொகை அதிகாரப்பூர்வமாக வழங்கப்படும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.