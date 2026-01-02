ஹெல்மெட்டில் பாலஸ்தீன கொடி: விசாரணை வளையத்தில் ஜம்மு-காஷ்மீர் வீரர்
ஹெல்மெட்டில் பாலஸ்தீன கொடியை பயன்படுத்திய கிரிக்கெட் வீரர் மீது ஜம்மு-காஷ்மீர் காவல்துறையினர் பி.என்.எஸ்.எஸ் பிரிவு 173(3)-இன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீர் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஃபர்கான் பட் என்ற வீரர் பாலஸ்தீன நாட்டின் கொடியுடன் கூடிய ஹெல்மெட்டை பயன்படுத்தியது சர்ச்சையான நிலையில், அவரிடம் காவல்துறை விசாரணை நடத்தினர்.
ஜம்மு-காஷ்மீர் சாம்பியன்ஸ் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் ஒரு போட்டியில் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் தனது ஹெல்மெட்டில் பாலஸ்தீன கொடியை பயன்படுத்தியது, கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. நேற்று முந்தினம் நடைபெற்ற ஜம்மு டிரெயில் பிளேசர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஜம்மு-காஷ்மீர் 11 (JK11) அணி வீரர் ஃபர்ஹான் பட் பேட்டிங் செய்யும் போது பாலஸ்தீன கொடியுடன் கூடிய ஹெல்மெட்டை பயன்படுத்தி இருந்தார்.
இதனையடுத்து அவர் அந்த ஹெல்மெட்டுடன் விளையாடிய வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின. இதனையடுத்து அந்த வீரர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழத்தொடங்கின.
இதனையடுத்து ஜம்மு-காஷ்மீர் காவல் துறையினர், பாலஸ்தீன கொடியுடன் கூடிய ஹெல்மெட்டை பயன்படுத்திய ஃபர்ஹான் பட், ஜம்மு-காஷ்மீர் சாம்பியன்ஸ் லீக் அமைப்பாளர் என்று அறியப்படும் ஜாஹித் பட், மைதானத்தை வழங்கியவர் ஆகியோரை விசாரணைக்கு அழைத்துள்ளனர். மேலும் வீரரின் உள்நோக்கம் மற்றும் அவரது பின்புலம் ஆகியவற்றையும் விசாரிக்கவுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து காவதுறையினர் கூறுகையில். "வீரருடைய செயலின் நோக்கம் மற்றும் பின்னணியைத் தீர்மானிப்பதற்காக விசாரணைக்கு வரவழைக்கப்பட்டார். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை தற்போதைக்கு நிறைவடைந்துவிட்டது. அதே சமயம் இந்த கிரிக்கெட் தொடருக்கு சரியான அனுமதிகள் பெறப்பட்டதா? என்பது உட்பட, இந்த நிகழ்வின் அனைத்து அம்சங்களையும் நாங்கள் ஆராய்ந்து வருகிறோம். அதற்காக தொடரின் அமைப்பாளர்களையும் விசாரணைக்கு நாங்கள் அழைத்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
மேற்கொண்டு ஜம்மு-காஷ்மீர் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில். "நேற்று, சமூக வலைதளங்களில் பரவிய ஒரு காணொளியில், புல்வாமாவின் தங்கிபுனாவைச் சேர்ந்த தாஜமுல் ஹுசைன் பட் என்பவரின் மகன் ஃபர்கான் உல் ஹக் என்ற கிரிக்கெட் வீரர், தனது ஹெல்மெட்டில் பாலஸ்தீன கொடியை பயன்படுத்தி கிரிக்கெட் விளையாடுவது காணப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பொது ஒழுங்கில் இது ஏற்படுத்தக் கூடிய சாத்தியமான விளைவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, பி.என்.எஸ்.எஸ் பிரிவு 173(3)-இன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது" என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இந்த சம்பவம் பூதாகரமாக வெடித்த நிலையில், ஜம்மு காஷ்மீர் கிரிக்கெட் சங்கம் இந்த லீக் போட்டிகள் தங்களால் நடத்தப்படவில்லை என்றும், அந்த வீரர் எங்களுடைய சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர் கிடையாது என்றும், அதனால் இந்த பிரச்சனைக்கும் ஜம்மு-காஷ்மீர் கிரிக்கெட் சங்கத்திற்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது என்றும் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.