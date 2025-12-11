விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: ஜெகதீசன் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அணி அறிவிப்பு
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நடராஜன், ஷாரூக் கான் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
Published : December 11, 2025 at 6:02 PM IST
ஹைதராபாத்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாக நாராயண் ஜெகதீசனும், துணைக்கேப்டனாக சாய் சுதர்ஷனும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்கிய உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் நடப்பாண்டு சீசன் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரையிலும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் டிசம்பர் 24 தொடங்கி ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரையிலும், காலிறுதி போட்டிகளில் ஜனவரி 12ஆம் தேதியும், அரையிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 15ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது.
அதனைத்தொடர்ந்து விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது ஜனவரி 18ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரில் மிழ்நாடு, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட 32 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. இதில் தமிழ்நாடு அணி குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில் எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடருக்கான 16 பேர் அடங்கிய தமிழ்நாடு அணியை தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் நாராயண் ஜெகதீசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் துணைக்கேப்டன் பொறுப்பானது சாய் சுதர்ஷனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரிலும் ஜெகதீசன் தமிழ்நாடு அணியை வழிநடத்தி இருந்தார்.
ஆனால் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்றில் தமிழ்நாடு அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 3 வெற்றியை மட்டுமே பதிவு செய்து, தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. இதனால் தற்சமயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு அணியில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, நடராஜன், ஷாருக் கான், ஷிவம் சிங் உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
அதேசமயம் ஆண்ட்ரே சித்தார்த், சாய் கிஷோர், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால், குர்ஜப்நீத் சிங், சோனு யாதவ் ஆகியோர் தங்க இடங்களை தக்கவைத்திருக்கும் நிலையில், அனுபவ வீரரான பாபா இந்திரஜித்தும் தமிழ்நாடு அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் இந்திய டி20 அணியில் இடம் பிடித்துள்ளதன் காரணமாக வருண் சக்ரவர்த்தி, நடப்பு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Presenting the Tamil Nadu squad for the Vijay Hazare Trophy 2025–26. The team will be led by Jagadeesan N, with Sai Sudharsan serving as the Vice-Captain. 🏏— TNCA (@TNCACricket) December 10, 2025
Read more: https://t.co/mrUU8Jhk6U#VijayHazareTrophy #TamilNaduCricket #TNCricket #TNCA pic.twitter.com/OCSkPUgMUk
தமிழ்நாடு அணி: நாராயண் ஜெகதீசன் (கேப்டன்), சாய் சுதர்சன் (துணைக்கேப்டன்), பாபா இந்திரஜித், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால், ஆண்ட்ரே சித்தார்த், பூபதி குமார், முகமது அலி, எஸ்ஆர் அதிஷ், சாய் கிஷோர், சச்சின் ரதி, குர்ஜப்நீத் சிங், சிவி அச்யுத், ஜி கோவிந்த், சோனு யாதவ், சன்னி சந்து, கார்த்திக் மணிகண்டன்.
விஜய் ஹசாரா கோப்பை அணிகள் மற்றும் இடம் பிடித்துள்ள குரூப்-கள்
- குரூப் ஏ - தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம, ஜார்கண்ட், புதுச்சேரி, திரிபுரா, கெரளா.
- குரூப் பி - ஹைதராபாத், பெங்கால், பரோடா, அஸ்ஸாம், உத்திர பிரதேசம், சண்டிகர், ஜம்மு-காஷ்மீர், விதர்பா.
- குரூப் சி - மஹாராஷ்டிரா, கோவா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், பஞ்சாப், மும்பை, உத்திராகண்ட், சிக்கிம், சத்தீஸ்கர்.
- குரூப் டி - ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா, குஜராத், சௌராஷ்டிரா, டெல்லி, சர்வீசஸ், ஒடிசா மற்றும் ரயில்வேஸ்.