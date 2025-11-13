வெஸ்ட் இண்டீஸை பந்தாடி டி20 தொடரை வென்றது நியூசிலாந்து!
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்ட நியூசிலாந்தின் ஜேக்கப் டஃபி ஆட்டநாயகன், தொடர்நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 5ஆவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 3-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் வென்றது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியாது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெற்றி பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், 4ஆவது டி20 போட்டி மழை காரணமாக பாதியில் கைவிடப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஐந்தாவது போட்டி இன்று டுனெடினில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப் - அலிக் அதனாஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அதனாஸ் ஒரு ரன்னிலும், ஷாய் ஹோப் 11 ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
அதன்பின் களமிறங்கிய அகீம் அகஸ்ட்டே 8 ரன்னிலும், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ரோவ்மன் பாவெல் 11 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த ரோஸ்டன் சேஸ் மற்றும் ஜேசன் ஹோல்டர் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து ஸ்கோரை உயர்த்தினர். பின் சேஸ் 38 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, ஜேசன் ஹோல்டரும் 20 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து வந்த வீரர்களில் ரொமாரியோ ஷெஃபெர்ட் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 36 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 18.4 ஓவர்களில் 140 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேக்கப் டஃபி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் ராபின்சன் - டெவான் கான்வே இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி, அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 69 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில் ராபின்சன் 45 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திராவும் 21 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். இருப்பினும் இந்த ஆட்டத்தில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த மற்றொரு தொடக்க வீரர் டெவான் கான்வே 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 47 ரன்களையும், மார்க் சாப்மேன் 2 சிக்ஸர்களுடன் 21 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 15.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் நியூசிலாந்து அணி 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. மேலும் இப்போட்டி மற்றும் இத்தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஜேக்கப் டஃபி ஆட்டநாயகன், தொடர்நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.