சிட்னி டெஸ்ட்: தனி ஒருவனாக போராடும் ஜேக்கப் பெத்தெல்; தோல்வியை தவிர்க்குமா இங்கிலாந்து?
சிட்னி டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் இங்கிலாந்து வீரர் ஜேக்கப் பெத்தெல் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
Published : January 7, 2026 at 3:34 PM IST
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 302 ரன்களை சேர்த்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 384 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜோ ரூட் 160 ரன்களை அடித்தார். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் மைக்கேல் நேசர் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
A maiden Test century for Jacob Bethell! What a way to do it 🤩#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/lXSUViEVrR— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2026
இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆகியோர் சதம் விளாசி அசத்தினர். இதில் டிராவிஸ் ஹெட் 163 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் மூலம் மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 517 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதனையடுத்து இன்று தொடங்கிய நான்காம் நாள் ஆட்டத்தி ஸ்டீவ் ஸ்மித் 129 ரன்களுடனும், பியூ வெப்ஸ்டர் 42 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர்.
இன்றைய ஆட்டத்தில் பியூ வெப்ஸ்டர் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் விளையாடி வந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் 16 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் என 138 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 567 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் பிரைடன் கார்ஸ், ஜோஷ் டங் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
Jamie Smith is gone as Jake Weatherald spearheads a wild run out!#Ashes pic.twitter.com/dDmu1tbzZn— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2026
இதனையடுத்து 183 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் ஜாக் கிரௌலி ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த பென் டக்கெட் - ஜேக்கப் பெத்தெல் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அரைசதத்தை நெருங்கிய பென் டக்கெட் 42 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த ஜோ ரூட்டும் 6 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.
மறுபக்கம் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்த ஜேக்கப் பெத்தெல் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதேசமயம் மறுமுனையில் களமிறங்கிய ஹாரி ப்ரூக் 42 ரன்களிலும், வில் ஜேக்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ஜேமி ஸ்மித் 26 ரன்களிலும், கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஒரு ரன்னிலும், பிரைடன் கார்ஸ் 16 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
Jacob Bethell put up a brilliant 142* to give England a handy lead heading into day five. #Ashes— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2026
Live blog: https://t.co/jfYWTZcXop pic.twitter.com/rU5vC5tb96
இதன் காரணமாக நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 302 ரன்களை சேர்த்துள்ளது. இதில் ஜேக்கப் பெத்தெல் 142 ரன்களுடனும், மேத்யூ பாட்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் களத்தில் உள்ளனர். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் பியூ வெப்ஸ்டர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனையடுத்து 119 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இங்கிலாந்து அணி நாளை கடைசி நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.