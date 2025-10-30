ETV Bharat / sports

'குணமடைந்து வருகிறேன்' - காயத்திற்கு பிறகு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பகிர்ந்த முதல் மெசேஜ்!

காயம் காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனது உடல்நிலை குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார்.

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: 'நான் தற்போது குணமடைந்து வருகிறேன். ஒவ்வொருநாளும் என் உடல்நிலையில் முன்னேற்றத்தைக் கண்டு வருகிறேன்' என்று மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. முன்னதாக இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இந்த தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை வென்ற நிலையில், இந்திய அணி கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதலளித்தது.

இந்த நிலையில், இந்திய ஒரு நாள் அணியின் துணைக் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், காயம் காரணமாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட செய்தி கிரிக்கெட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, அலெக்ஸ் கேரியை தனது அபாரமான கேட்ச்சின் மூலம் ஆட்டமிழக்க செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேட்ச்சை பிடிக்கும் போது இடுப்பு பகுதியில் காயத்தை சந்தித்தார்.

இதனையடுத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். மேலும் அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் அவரது மண்ணீரலில் காயம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, ஐசியு-வில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இதனையடுத்து அவர் தற்சமயம் சாதாரண சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு, மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளார்.

இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், "ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் ஸ்கேன் பரிசோதனை முடிவில், அவரது மண்ணீரலில் காயம் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து அவருக்கு தேவையான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அவர் தற்போது நலமாக இருப்பதுடன், காயத்தில் இருந்து குணமடைந்தும் வருகிறார். மேலும், பிசிசிஐ மருத்துவக் குழு அவரது காயத்தின் நிலையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது" என்று கூறி இருந்தது.

இந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனது உடற்தகுதி குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார். அவர் தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில், "நான் தற்போது குணமடைந்து வருகிறேன். ஒவ்வொருநாளும் என் உடல்நிலையில் முன்னேற்றத்தைக் கண்டுவருகிறேன். நான் காயத்தில் இருந்து குணமடைய வாழ்த்து கூறிய மற்றும் ஆதரவு வழங்கிய அனைவருக்கு எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நீங்கள் என் மீது வைத்துள்ள அக்கறைக்கு நன்றி" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. EXCLUSIVE: "ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வெல்வதே இலக்கு"; 'கண்ணகி நகர் எக்ஸ்பிரஸ்' கார்த்திகா பேட்டி!
  2. ஆசிய இளையோர் தடகள போட்டியில் 2 வெள்ளி வென்ற எட்வினா ஜெய்சன்! சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!

இதனையடுத்து அவருடைய பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.இருப்பினும் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய மேலும் சில காலம் ஆகும் என்பதால், எதிர்வரும் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் அவர் விளையாடுவாரா என்பது சந்தேகமாகவே உள்ளது. ஒருவேளை அவர் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரை தவறவிடும் பட்சத்தில் அவரது இடத்தில் சஞ்சு சாம்சன், ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் இடம் பெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

SHREYAS IYER SPLEEN INJURY
SHREYAS IYER RECOVERY UPDATE
IYER RULED OUT SOUTH AFRICA TOUR
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
SHREYAS IYER SPLEEN INJURY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.