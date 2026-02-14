இந்திய வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவீர்களா? - பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா பதில்
கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை தொடரின் போது இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்தது சர்ச்சையானது.
Published : February 14, 2026 at 4:52 PM IST
கொழும்பு: கிரிக்கெட்டை அதன் மாண்புடன் விளையாட வேண்டும் என்றும், கைகுலுக்குவதற்கான முடிவு அவர்களிடம் தான் உள்ளது என்றும் பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா கூறியுள்ளார்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10-வது சீசன், கடந்த பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி முதல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெறவுள்ள 27ஆவது லீக் போட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த போட்டி நடைபெறுமா என்றே சந்தேகம் இருந்தது. ஏனெனில், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை பாகிஸ்தான் புறக்கணிக்கும் என்ற அந்நாட்டு அரசு அறிவித்திருந்தது. ஆனால், அதன் பின் பாகிஸ்தான் அரசும் தங்களின் முடிவிலிருந்து பின் வாங்கி, இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாட சம்மதம் தெரிவித்தது. இதனையடுத்து, இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த போட்டியின் போது இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவார்களா என்ற கேள்வி எழத்தொடங்கியுள்ளது. ஏனெனில் கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை தொடரின் போது இந்திய அணி வீரர்கள், பஹல்காம் தாக்குதலை கண்டிக்கும் வகையில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்திருந்தனர். இது அப்போது பெரும் பேசுபொருளாக மாறி இருந்தது.
மேலும் அந்த சர்ச்சையானது லீக் சுற்று தொடங்கி, இறுதிப் போட்டி வரையிலும் நீடித்திருந்தது. மேலும் இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவரும், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் சங்கத் தலைவருமான மோஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து இந்திய வீரர்கள் கோப்பையை வாங்கவும் மறுப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் மொஹ்சின் நக்வியும், இந்தியாவிடம் கோப்பையை வழங்க மறுத்து, தன்னுடனே எடுத்து சென்றிருந்தார்.
அது இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான சர்ச்சையை மேலும் தூண்டியது. இதுகுறித்து இரு நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் ஐசிசியிடம் முறையீடும் செய்திருந்தார். இதனால் தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியிலும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் வீரர்கள் கைகுலுக்குவார்களா? இல்லையா? என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
இந்நிலையில், போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகாவிடம் இந்திய வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவீர்களா? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "கிரிக்கெட்டை நாம் எப்போதும் அதன் மாண்புடன் விளையாட வேண்டும். அதில் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஒரு பொருட்டல்ல. ஆனால் கிரிக்கெட் எப்போதும் விளையாடிய விதத்தில் விளையாடப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்திய வீரர்கள் என்ன முடிவு எடுப்பார்கள் என்பது அவர்களின் விருப்பம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதையும் படிங்க
இதனால் தற்போது நடைபெற்று வரும் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரிலும் இந்திய அணி அதே நிலைப்பாட்டைத் தொடருமா அல்லது பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.