டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நேபாளை வீழ்த்தி இத்தாலி அணி சாதனை வெற்றி
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இத்தாலி அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தங்களுடைய முதல் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
Published : February 12, 2026 at 5:50 PM IST
வான்கடே: வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற நேபாள் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இத்தாலி அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 17ஆவது லீக் போட்டியில் நேபாள் மற்றும் இத்தாலி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடந்தியது. மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இத்தாலி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய நேபாள் அணிக்கு குஷால் புர்டல் மற்றும் ஆசிஃப் ஷேக் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் குஷால் புர்டல் 5 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து ஆசிஃப் ஷேக் 20 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கேப்டன் ரோஹித் பவுடலும் 23 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழாந்தார்.
Justin Mosca with a brilliant half-century against Nepal 👏 🇮🇹— ICC (@ICC) February 12, 2026
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup
📝: https://t.co/ulPg6AgfVj pic.twitter.com/f3LJpnBid3
அவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ஆரிஃப் ஷேக் 27 ரன்களையும், தீபேந்திர சிங் ஐரி 17 ரன்களையும், கரண் கேசி 18 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக நேபாள் அணி 19.3 ஓவர்களில் 123 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இத்தாலி தரப்பில் கிரிஷன் கலுகமகே 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இத்தாலி அணிக்கு ஜஸ்டின் மொஸ்கா மற்றும் அந்தோனி மொஸ்கா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டனர்.
A fine fifty for Anthony Mosca as Italy close in on a win against Nepal 👊— ICC (@ICC) February 12, 2026
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup
📝: https://t.co/ulPg6AgfVj pic.twitter.com/LDqVkeoU2y
இதில் ஜஸ்டின் மொஸ்கா 37 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்த நிலையில், அந்தோனி மொஸ்கா 27 பந்துகளிலும் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இதுதவிர இருவரும் விக்கெட்டை இழக்காமல் முதல் விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னஷிப்பையும் அமைத்து இத்தாலி அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்திருந்தனர்.
மேலும் இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அந்தோனி மொஸ்கா 3 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 62 ரன்களையும், ஜஸ்டின் மொஸ்கா 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 60 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இத்தாலி அணி 12.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நேபாள் அணியை வீழ்த்தியது.
A famous triumph for Italy against Nepal as they notch up their first-ever #T20WorldCup win 👏— ICC (@ICC) February 12, 2026
📝: https://t.co/ulPg6AgfVj pic.twitter.com/Uic1aBwi2l
இத்தாலி அணி சாதனை
இந்த வெற்றியின் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இத்தாலி அணி தங்களுடைய முதல் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதுதவிர, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்த முதல் அறிமுக அணி என்ற வரலாற்று சாதனையையும் இத்தாலி படைத்துள்ளது.
இந்த போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கிரிஷன் கலுகமகே ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து இத்தாலி அணி தங்களுடைய மூன்றாவது லீக் போட்டியில் பலம் பொருந்திய இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.,