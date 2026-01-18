ETV Bharat / sports

உலகக் கோப்பை அணியை அறிவித்தது இத்தாலி; தென்னாப்பிரிக்க வீரர்களுக்கு இடம்

ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரரும், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இத்தாலி அணியை வழிநடத்தியவருமான ரோரி பர்ன்ஸுக்கு உலகக் கோப்பை அணியில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்தாலி அணி
இத்தாலி அணி (ICC/IANS)
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் இத்தாலி அணியின் கேப்டனாக முன்னாள் தென்னாப்பிரிக்க ஹாக்கி வீரர் வெய்ன் மேட்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிவரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனையடுத்து தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.

அதன்படி, ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட முதல் முறையாக வாய்ப்பு பெற்றிருக்கும் இத்தாலி அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாக தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த முன்னாள் ஹாக்கி வீரர் வெய்ன் மேட்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக இவர் தென்னாப்பிரிக்க தேசிய ஹாக்கி அணிக்காக விளையாடி வந்த நிலையில் தற்சமயம் இத்தாலி அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வருகிறார்.

அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரரும், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இத்தாலி அணியை வழிநடத்தியவருமான ரோரி பர்ன்ஸுக்கு உலகக் கோப்பை அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏனெனில் ரோரி பர்ன்ஸ் தலைமையில் தான் இத்தாலி அணி உலகக் கோப்பை தொடருக்கான தகுதிச் சுற்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த நிலையில், தற்போது அவருக்கே அணியில் இடம் கொடுக்கப்படவில்லை.

இருப்பினும் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் வீரர் ஜேஜே ஸ்மட்ஸுக்கு இந்த அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. ஜேஜே ஸ்மட்ஸ் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானார். மேலும் அவர் அந்த அணிக்காக 6 ஒருநாள் போட்டிகள், 13 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். பின் 2021ஆம் ஆண்டிற்கு பின் அவருக்கு தென்னாப்பிரிக்க அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காததால், தற்சமயம் இத்தாலி அணிக்காக விளையாடி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இத்தாலி அணியானது இங்கிலாந்து, நேபாள், வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் வங்கதேசம் அணிகளுடன் இணைந்து குரூப் சி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளது. இதில் பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் வங்கதேசத்தை எதிர்கொள்ளும் இத்தாலி அணி, அதனைத் தொடர்ந்து நேபாள், இங்கிலாந்து மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளை எதிர்கொள்ள இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இத்தாலி அணி: வெய்ன் மேட்சன் (கேப்டன்), மார்கஸ் காம்போபியானோ, ஜியான் பியோரோ மீடே, ஜைன் அலி, அலி ஹசன், கிரிஷன் ஜார்ஜ், ஹாரி மானென்டி, அந்தோனி மோஸ்கா, ஜஸ்டின் மோஸ்கா, சையத் நக்வி, பெஞ்சமின் மானெண்டி, ஜஸ்பிரீத் சிங், ஜேஜே ஸ்மட்ஸ், கிராண்ட் ஸ்டீவர்ட், தாமஸ் டிராகா.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணிகள் & குரூப்

  • குரூப் ஏ பிரிவு - இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து மற்றும் நமீபியா.
  • குரூப் பி பிரிவு - ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன்.
  • குரூப் சி பிரிவு - இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம், இத்தாலி.
  • குரூப் டி பிரிவு - நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான், கனடா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

