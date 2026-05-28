உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: உலக சாதனை படைத்து தங்கம் வென்றார் இந்தியாவின் இஷா சிங்

இந்த வெற்றியின் மூலம், ஆண்டின் இறுதியில் இத்தாலியின் ரோம் நகரில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கும் இஷா சிங் நேரடியாகத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

இஷா சிங் (Getty Images)
Published : May 28, 2026 at 2:48 PM IST

ஹைதராபாத்: மியூனிக் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கிச் சூடுதல் போட்டியில் மகளிருக்கான 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை இஷா சிங் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஜெர்மனியின் மியூனிக் நகரில் சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் கூம்பைப்பின் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் நடைபெற்ற மகளிருக்கான 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்திய வீராங்கனை இஷா சிங் முன்னேறி இருந்தார்.

இந்த இறுதிப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட இஷா சிங் துல்லியமாக இலக்குகளை தாக்கி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இறுதியில் 50-க்கு 43 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்ததுடன், இந்த தொடரில் தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்று இஷா சிங் சாதனை படைத்தார்.

இந்த அபார வெற்றியின் மூலம், இந்த ஆண்டின் இறுதியில் இத்தாலியின் ரோம் நகரில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கும் அவர் நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளார். இதுதவிர, இந்த தொடரில் இஷா சிங் 43 புள்ளிகளுடன் தக்கங்கப்பதக்கத்தை வென்றதன் மூலம் புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

முன்னதாக தென் கொரியாவின் கிம் யே-ஜி 42 புள்ளிகளை பெற்றதே இதுநாள் வரை உலக சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது இஷா சிங் 43 புள்ளிகளை கைப்பற்றி புதிய வரலாறை உருவாக்கியுள்ளார். இதன் மூலம், ஒரே போட்டியில் சீனியர் மற்றும் ஜூனியர் என் இரு பிரிவுகளிலும் புதிய உலக சாதனைகளை அவர் ஒரே நேரத்தில் பதிவு செய்தும் அசத்தியுள்ளார்.

அதேசமயம் இப்போட்டியில் ஜெர்மனியின் டோரின் வென்னேகாம்ப் (38 புள்ளிகள்) வெள்ளிப் பதக்கமும், பல்கேரியாவின் மிரோஸ்லாவா மின்சேவா (31 புள்ளிகள்) வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனர். தற்போதைய ஒலிம்பிக் சாம்பியனான தென்கொரியாவின் யாங் ஜி-இன் 22 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்து 5ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதுடன், பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பையும் இழந்தார்.

அதேபோல் இந்தியாவின் மற்றொரு முன்னணி வீராங்கனையான மனு பாக்கர் தகுதிச் சுற்றில் 12ஆவது இடத்தை பிடித்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார். இதனையடுத்து முனிச் உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த இஷா சிங்கிற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

