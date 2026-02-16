ETV Bharat / sports

ஐஎஸ்எல் 2026: வெற்றியுடன் தொடங்கிய பெங்களூரு மற்றும் ஜாம்ஷெட்பூர் அணிகள்

ஐஎஸ்எல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டிகளில் ஈஸ்ட் பெங்கால் மற்றும் நார்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

பெங்களூரு எஃப்சி
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 10:51 AM IST

ஹைதராபாத்: ஸ்போர்டிங் டெல்லி அணிக்கு எதிரான ஐஎஸ்எல் லீக் போட்டியில் பெங்களூரு எஃப்சி அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஐஎஸ்எல் தொடரின் 12ஆவது சீசனின் லீக் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று ஜாம்ஷெட்பூரில் நடைபெற்ற மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் ஜாம்ஷெட்பூர் எஃப்.சி மற்றும் முகமதின் எஸ்.சி அணியானது பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இதில் ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜாம்ஷெட்பூர் அணிக்கு 9ஆவது நிமிடத்தில் மதி தலால் கோலடித்து அசத்தினார்.

ஜாம்ஷெட்பூர் வெற்றி

அதன்பின் இரு அணி வீரர்களும் தங்களின் டிஃபென்ஸை வலிமைப்படுத்தியதன் காரணமாக கோலடிக்கும் முயற்சிகள் தகர்ந்தன. இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஜாம்ஷெட்பூர் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் முகமதின் அணி கம்பேக் கொடுக்கும் முயற்சியில் கோலடிக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.

ஆனாலும் அந்த அணியால் இறுதிவரை போராடியும் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து கோல்களை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. மறுபக்கம் ஜாம்ஷெட்பூர் அணியாலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் ஜாம் ஷெட்பூர் அணியானது 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முகமதின் எஸ்.சி அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு ஐஎஸ்எல் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியது.

பெங்களூரு எஃப்சி ஆதிக்கம்

நேற்று பெங்களூருவில் நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு எஃப்சி மற்றும் ஸ்போர்டிங் டெல்லி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்த போட்டியில் பெங்களூரு அணியானது ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது. அதன் பயனாக முதல் பாதி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+1ஆவது நிமிடத்தில் சிவசக்தி நாராயணன் கோலடித்து அசத்தினார்.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பெங்களூரு எஃப்சி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் பெங்களூரு அணி ஆதிக்கம் செலுத்த, மறுபக்கம் ஸ்போர்டிங் டெல்லி அணி கோலடிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. இதனால் பெங்களூரு அணி எளிதான வெற்றியையும் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது.

அதற்கேற்ற வகையில் போட்டியின் கூடுதல் நேரமான 90+4ஆவது நிமிடத்தில் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரரும், கேப்டனுமான சுனில் சேத்ரி கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரையிலும் போராடிய ஸ்போர்டிங் டெல்லி அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி கோல்களை பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பெங்களூரு எஃப்சி அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ஸ்போர்டிங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், இந்த தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டிகளில் ஈஸ்ட் பெங்கால் மற்றும் நார்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

BENGALURU FC VS SPORTING CLUB DELHI
JAMSHEDPUR FC VS MOHAMMEDAN SC
SUNIL CHHETRI RECORD GOAL ISL
ஐஎஸ்எல் 2026
ISL 2026 RESULTS

