ஐஎஸ்எல் 2026: மோகன் பாகனை வீழ்த்தியது மும்பை; ஒடிசா எஃப்சி அபார வெற்றி!
நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணியை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, ஒடிசா எஃப்சி அணி இந்த சீசனின் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Published : March 21, 2026 at 9:45 AM IST
ஹைதராபாத்: மோகன் பாகன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐஎஸ்எல் லீக் போட்டியில் மும்பை சிட்டி எஃப்சி அணி 1-0 என்ற கணக்கில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐஎஸ்எல் தொடரின் 12 ஆவது சீசனின் லீக் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நேற்று கொல்கத்தாவிலுள்ள சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் மோகன் பாகன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் மும்பை சிட்டி எஃப்சி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
மும்பை சிட்டி த்ரில் வெற்றி
இதில் ஆட்டத்தின் 27ஆவது நிமிடத்தில் மும்பை சிட்டி எஃப்சி அணி வீரர் நௌஃபல் பி.என் கோலடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் மும்பை சிட்டி அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தில் முன்னிலை வகித்த நிலையில், மறுபக்கம் மோகன் பாகன் அணி கோல்களை பதிவு செய்ய முடியாமல் தடுமாறியது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணியும் டிஃபென்ஸில் ஆதிக்கம் செலுத்தியதுடன் எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் தகர்த்தனர்.
இதன் காரணமாக மோகன் பாகன் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் மும்பை சிட்டி எஃப்சி அணியானது 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மோகன் பாகன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. மேற்கொண்டு தொடர் வெற்றிகளை குவித்து வந்த மோகன் பாகன் வெற்றி நடையையும் மும்பை சிட்டி அணி முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
ஒடிசா எஃப்சி-க்கு முதல் வெற்றி
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் ஒடிசா எஃப்சி மற்றும் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட ஆட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தது. பின் ஆட்டத்தின் 6ஆவது நிமிடத்தில் ஒடிசா அணிக்காக ராகுல் கே.பி. கோலடித்து அசத்த, ஆட்டத்தின் 10ஆவது நிமிடத்தில் நார்த் ஈஸ்டின் மேகார்டன் நிக்சன் கோலடித்து பதிலடி கொடுத்தார்.
பின்னர் ஆட்டத்தின் 25ஆவது நிமிடத்தில் ஷுபம் பட்டாச்சார்யா கோலடிக்க, முதல் பாதி முடிவில் ஒடிசா எஃப்சி அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஒடிசா அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 65ஆவது நிமிடத்தில் ராகுல் கோலடிக்க, ஆட்டத்தின் 68ஆவது நிமிடத்தில் மேகார்டன் நிக்சன் சேம் சைடு கோல் அடித்தது ஒடிசாவின் வெற்றியை உறுதி செய்தது.
மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் ஒடிசா எஃப்சி அணி 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஒடிசா எஃப்சி அணி நடப்பு ஐஎஸ்எல் தொடரில் முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.