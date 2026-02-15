ஐஎஸ்எல் 2026: மோகன் பாகன் அபார வெற்றி; அறிமுக ஆட்டத்தில் இண்டர் காஷி அசத்தல்
ஐஎஸ்எல் தொடரில் எஃப்சி கோவா மற்றும் இண்டர் காஷி அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
Published : February 15, 2026 at 2:05 PM IST
கொல்கத்தா: கேரளா பிளாஸ்டர்ஸுக்கு எதிரான ஐஎஸ்எல் லீக் போட்டியில் மோகன் பாகன் அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் கல்பாந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்திய சூப்பர் லீக் (ஐஎஸ்எல்) போட்டிகள் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 11 சீசன்கள் நடைபெற்ற நிலையில், அதிகபட்சமாக கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாக கொண்ட ஏடிகே அணி மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியது. இது தவிர சென்னையின் எஃப்.சி. மற்றும் மோகன் பாகன், மும்பை சிட்டி எஃப்.சி. அணிகளும் தலா 2 முறை கோப்பையை வென்றுள்ளன.
இந்த நிலையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு ஐஎஸ்எல் தொடரின் 12ஆவது சீசன் நேற்றைய தினம் கோலாகலமாக கொல்கத்தாவிலுள்ள சால்ட் லேக் மைதானத்தில் தொடங்கியது. தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான மோகன் பாகன் சூப்பர் ஜெயண்ட் அணியை எதிர்த்து கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் எஃப்.சி. அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இதில் மோகன் பாகன் அணி தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.
Mohun Bagan Super Giant ran out 2-0 winners against Kerala Blasters FC in the opening fixture of #ISL12.— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 15, 2026
Jamie Maclaren's first half-strike, Tom Aldred's late header - watch all the highlights from #MBSGKBFC.
Watch Indian Super League Season 12, live only on @FanCode and… pic.twitter.com/2ZsyJuQQo6
மோகன் பாகன் ஆதிக்கம்
இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் 36ஆவது நிமிடத்தில் மோகன் பாகன் அணியின் ஜேமி மெக்லரன் கோலடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்ட முடிவில் மோகன் பாகன் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய மோகன் பாகன் அணிக்கு ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+7ஆவது நிமிடத்தில் டாம் அல்ட்ரெட் கோலடித்தி வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
மறுபக்கம் போட்டியின் இறுதிவரை போராடிய கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி கோல்களை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக போட்டி முடிவில் மோகன் பாகன் சூப்பர் ஜெயண்ட் அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் எஃப்.சி அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு ஐஎஸ்எல் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
Inter Kashi put their best foot forward at Fatorda, and almost came away with the points. ⚽— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 15, 2026
Prasanth K's goal late in the first half was cancelled out by Dezan Drazic's penalty as Kashi 'keeper Lluis Tarres was sent off. 🔴
Watch #ISL12 only on @FanCode and #SonySportsTen2.… pic.twitter.com/7Yc8C49T2i
கோவா-காஷி போட்டி டிரா
நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் போட்டியில் எஃப்.சி.கோவா மற்றும் இண்டர் காஷி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, போட்டி மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்தது. பின்னர் ஆட்டத்தின் முதல் பாதியின் கூடுதல் நேரமான 45+2ஆவது நிமிடத்தில் இண்டர் காஷி அணியின் பிரசாந்த் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் 84ஆவது நிமிடத்தில் கோவா அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை சரியாக பயன்படுத்திய டெஜான் டிராசிக் கோலடித்து அசத்தினார். அதன்பின் இரு அணிகளாலும் மேற்கொண்டு கோல்களை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 1-1 என்ற கணக்கில் போட்டியை சமன் செய்தன.
The Gandaberunda squares up against the Phoenix at the Kanteerava tonight! 🦅🐦🔥— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 15, 2026
Last season's ISL finalists Bengaluru FC open their #ISL12 campaign against a fearless SC Delhi. ⚔️
Catch all the action from #BFCSCD, live on FanCode and #SonySportsTen2. ⚽️#WeAreBFC… pic.twitter.com/OJBsKQKnZu
இதையும் படிங்க
இன்றைய போட்டிகள்
ஐஎஸ்எல் தொடரில் இன்றைய தினம் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இதில் மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் போட்டியில் ஜாம்ஷெட்பூர் எஃப்சி அணியை எதிர்த்து முகமதின் எஸ்.சி அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் 4ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு எஃப்.சி அணியானது ஸ்போர்டிங் டெல்லி அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.