குமார் குஷாக்ரா, விராட் சிங் அதிரடி! தமிழ்நாட்டை வீழ்த்தி ஜார்கண்ட் அசத்தல் வெற்றி!
நடப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் தமிழ்நாடு அணி விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 4 தோல்வியைத் தழுவி 8 புள்ளிகளுடன் 6ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 4:46 PM IST
அஹ்மதாபாத்: ஜார்கண்ட் அணிக்கு எதிரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் தமிழ்நாடு அணி 28 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்தது.
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. இதில் இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற குரூப் டி அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில் ஜார்காண்ட் மற்றும் தமிழ்நாடு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்து ஜார்கண்ட் அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய ஜார்கண்ட் அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் கேப்டன் இஷான் கிஷன் ஒரு ரன்னிலும், உத்கர்ஷ் சிங் 13 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த குமார் குஷாக்ரா மற்றும் விராட் சிங் இணை அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர்.
இதில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களை பூர்த்தி செய்ததுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 120 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர். பின்னர் 10 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 72 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விராட் சிங் விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த குமார் குஷாக்ரா இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 84 ரன்களை சேர்த்தார்.
அவருடன் இணைந்து விளையாடிய அனுகுல் ராயும் தனது பங்கிற்கு 2 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 25 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஜார்கண்ட் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 207 ரன்களைக் குவித்தது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் குர்ஜப்நீத் சிங், நடராஜன் மற்றும் ராஜ்குமார் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
Virat Singh 72(39)— Aditya (@Hurricanrana_27) December 6, 2025
Kumar Kushagra 83(47)
Stars of today's triumph ⭐ pic.twitter.com/6nhPfMh64R
பின்னர் 208 ரன்கள் என்ற கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தமிழ்நாடு அணிக்கு சாய் சுதர்ஷன் - துஷார் ரஹேஜா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 64 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், துஷார் ரஹேஜா 27 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷிவம் சிங்கும் 23 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு நடையைக் கட்டினார்.
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையில், மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாய் சுதர்ஷன் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 64 ரன்களில் சாய் சுதர்ஷன் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ராஜ்குமார், சோனு யாதவ், சன்னி சாந்து, சாய் கிஷோர் உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
மறுபக்கம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த கேப்டன் ஜெகதீசனும் 17 பந்துகளில் 20 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 179 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஜார்காண்ட் அணி தரப்பில் சுஷாந்த் மிஷ்ரா மற்றும் பால் கிருஷ்ணா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
இதன் மூலம் ஜார்கண்ட் அணி 28 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தமிழ்நாடு அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சீசனில் ஜார்கண்ட தோல்வியையே தழுவாமல் 24 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதேசமயம், தமிழ்நாடு அணி விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 4 தோல்வியைத் தழுவி 8 புள்ளிகளுடன் 6ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.