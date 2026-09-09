துலீப் கோப்பை 2026 | இஷான் கிஷன் அதிரடியில் இமாலய முன்னிலையுடன் வெற்றியை நோக்கி கிழக்கு மண்டலம்!
ஒட்டுமொத்தமாக 584 ரன்கள் இமாலய முன்னிலையுடன் கிழக்கு மண்டல அணி நாளை போட்டியின் ஐந்தாம் மற்றும் இறுதி நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 5:32 PM IST
சென்னை: துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டியின் நான்காம் நாள் முடிவில், கிழக்கு மண்டல அணி தனது 2-வது இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 212 ரன்கள் குவித்ததுடன், ஒட்டுமொத்தமாக 584 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) இறுதிப் போட்டி தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. சென்னை எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில், தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல அணியினர் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற கிழக்கு மண்டல அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் அபாரமாக விளையாடி இரட்டைச் சதமும், குமார் குஷாக்ரா சதமும் பதிவு செய்து அசத்தினர். இஷான் கிஷன் அதிரடியாக 270 ரன்களும், குமார் குஷாக்ரா 101 ரன்களும் குவிக்க, கிழக்கு மண்டல அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 708 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. தெற்கு மண்டல அணி தரப்பில் திருபுரனா விஜய் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
I.C.Y.M.I— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
2️⃣7️⃣0️⃣ runs
3️⃣3️⃣4️⃣ balls
3️⃣0️⃣ fours
7️⃣ sixes
8️⃣0️⃣.8️⃣3️⃣ SR
Watch 🎥 highlights of Ishan Kishan's marathon knock 👌👌
Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/An6sT09tfu
இதனையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தெற்கு மண்டல அணியில் கேப்டன் திலக் வர்மா 99 ரன்களையும், தேவ்தத் படிக்கல் 62 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால், தெற்கு மண்டல அணி நான்காம் நாள் உணவு இடைவேளைக்கு முன்பாகவே 336 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. கிழக்கு மண்டல அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய முகேஷ் குமார் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின் 372 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய கிழக்கு மண்டல அணியில், அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் 3 ரன்களிலும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 8 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஷிகர் மோகன் மற்றும் கேப்டன் இஷான் கிஷன் இணை அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.
தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய கேப்டன் இஷான் கிஷன் 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 80 ரன்களுக்கும், சிறப்பாக ஒத்துழைப்பு தந்த ஷிகர் மோகன் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 52 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும், கிழக்கு மண்டல அணி நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 212 ரன்கள் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது. தற்போது களத்தில் குமார் குஷாக்ரா 34 ரன்களுடனும், முகமது குரேஷி 26 ரன்களுடனும் விளையாடி வருகின்றனர்.
4️⃣,6️⃣,6️⃣,4️⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 9, 2026
Captain Ishan Kishan ups the ante with some brilliant strokeplay 💥
Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/WLu5FqyabI
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தெற்கு மண்டல அணி தரப்பில் முகமது சிராஜ், திருபுரனா விஜய், எம்.டி. நிதீஷ் மற்றும் ஷேக் ரஷீத் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியுள்ளனர். இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக 584 ரன்கள் இமாலய முன்னிலையுடன் கிழக்கு மண்டல அணி நாளை போட்டியின் ஐந்தாம் மற்றும் இறுதி நாள் நம்பிக்கையுடன் தொடரவுள்ளது.