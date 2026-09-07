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சென்னையில் இஷான் கிஷன் 'ரன் மழை': துலீப் கோப்பை பைனலில் 700 ரன்களைக் கடந்து கிழக்கு மண்டலம் அசத்தல்!

துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் இரட்டை சதம் கடந்ததுடன் 270 ரன்களை விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார்.

இஷான் கிஷன்
இஷான் கிஷன் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 5:26 PM IST

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சென்னை: தெற்கு மண்டல அணிக்கு எதிரான துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கிழக்கு மண்டல அணி 708 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கிழக்கு மண்டல அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய கிழக்கு மண்டல அணியில் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 44 ரன்களையும், தொடக்க வீரர் அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் 72 ரன்களையும், சுதீப் குமார் 6 ரன்களிலும், ஷிகர் மோகன் 85 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் இஷான் கிஷன் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், சதம் விளாசியும் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

இதன் மூலம் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் கிழக்கு மண்டல அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 385 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதையடுத்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை இஷான் கிஷன் 111 ரன்களுடனும், குமார் குஷாக்ரா 63 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய குஷாக்ரா சதம் விளாசிய நிலையில், 101 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய அனுகுல் ராய் 45 ரன்களையும், முகமது குரைஷி 40 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும் மறுமுனையில் அதிரடியைக் கைவிடாத இஷான் கிஷன் இரட்டைச் சதம் மட்டுமன்றி, 250 ரன்களைக் கடந்து அசத்தினார். இதன் மூலம் துலீப் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இரட்டை சதம் விளாசிய ஐந்தாவது பேட்ஸ்மேன் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையையும் படைத்தார்.

இறுதியில் 334 பந்துகளை எதிர்கொண்ட இஷான் கிஷன் 30 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்ஸர்கள் என 270 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்து முற்சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதன்பின் களமிறங்கிய கிழக்கு மண்டல அணி வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழக்க, அந்த அணி இரண்டாம் நாள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 708 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

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தெற்கு மண்டல அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய திரிபுரானா விஜய் 4 விக்கெட்டுகளையும், சமா மிலிந்த் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் கோபால் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து தெற்கு மண்டல அணி மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ISHAN KISHAN
இஷான் கிஷன்
துலீப் கோப்பை
வைபவ் சூர்யவன்ஷி
DULEEP TROPHY FINAL

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