டி20 பேட்டிங் தரவரிசை: முதலிடம் பிடித்து இஷான் கிஷன் புதிய வரலாறு
டி20 பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான வருண் சக்ரவர்த்தி ஒரு இடம் பின் தங்கி மூன்றாம் இடத்திற்கும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 6ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
Published : July 1, 2026 at 6:14 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று வெளியிட்டுள்ள சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டிற்கான புதிய பேட்டிங் தரவரிசையில், இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் இஷான் கிஷன் முதலிடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி, இன்று (ஜூலை 1) செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) சர்வதேச டி20 வீரர்களுக்கான புதுபிக்கப்பட்ட தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பேட்டிங் தரவரிசையில் சமீபகாலமாக முதலிடத்தில் நீடித்து வந்த இந்திய வீரரான அபிஷேக் சர்மாவைப் பின்னுக்குத் தள்ளி இஷான் கிஷன் முதலிடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 தரவரிசையில் முதலிடம் பிடிக்கும் 4ஆவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை இஷான் கிஷன் பெற்றுள்ளார்.
🚨 ISHAN KISHAN AT THE TOP OF THE T20I BATTING 😍🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) July 1, 2026
- Ishan becomes the number 1 ranked T20 batter in ICC ranking. pic.twitter.com/OZIhAsWksc
இதற்கு முன் விராட் கோலி, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் மட்டுமே ஐசிசி டி20 பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்துள்ளனர். குறிப்பாக கடந்த ஆண்டு பிசிசிஐ ஒப்பந்தத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட இஷான் கிஷன், உள்ளூர் மற்றும் ஐபிஎல் தொடரில் ரன்களைக் குவித்து இந்திய அணிக்கு திரும்பினார். தொடர்ந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், தற்போது தரவரிசையிலும் முதலிடம் பிடுத்துள்ளார்.
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அதேசமயம் முன்னதாக முதலிடத்தில் இருந்த அபிஷேக் சர்மா ஒரு இடம் பின் தங்கி இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு ஷாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், பில் சால்ட் மற்றும் பதும் நிஷங்கா ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களில் தொடர்கின்றன. மறுபக்கம் இந்திய வீரர்களில் திலக் வர்மா 6ஆம் இடத்தில் தொடரும் நிலையில், சூர்யகுமார் யாதவ் ஒரு இடம் பின்தங்கி எட்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
மறுப்பக்கம் சர்வதேச டி20 பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் ரஷித் கான் தொடந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறார். அதேசமயம் பாகிஸ்தானின் அப்ரார் அஹ்மத் ஒரு இடம் முன்னேறி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள நிலையில், முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான வருண் சக்ரவர்த்தி ஒரு இடம் பின் தங்கி மூன்றாம் இடத்திற்கும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 6ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
𝑹𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒐𝒑 ⭐— ICC (@ICC) July 1, 2026
Ishan Kishan reaches the No.1 spot in the ICC Men's T20I Batting Rankings 👏
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டி20 ஆல் ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ஷிவம் தூபே 3 இடங்கள் முன்னேறி 7ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஜிம்பாப்வே அணியின் சிக்கந்தர் ரஸா முதலிடத்திலும், இந்தியாவின் ஹர்திக் பாண்டியா இரண்டாம் இடத்திலும், பாகிஸ்தானின் சைம் அயூப் மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.