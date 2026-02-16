ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முதல் இந்தியராக சாதனை படைத்த இஷான் கிஷன்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹாட்ரிக் வெற்றிகளை பதிவு செய்து , குரூப் ஏ பிரிவிலிருந்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முதல் அணியாக முன்னேறியுள்ளது.

இஷான் கிஷன்
இஷான் கிஷன் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 9:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை இஷான் கிஷன் படைத்துள்ளார்.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி நேற்று கொழும்புவிலுள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் அரைசதம் கடந்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 175 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 10 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 77 ரன்களை சேர்த்தார். பாகிஸ்தான் தரப்பில் அதிகபட்சமாக சைம் அயூப் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இந்தியா அசத்தல் வெற்றி

அதனைத் தொடர்ந்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி தொடக்கம் முதலே இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக உஸ்மான் கான் 44 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி 18 ஓவர்களில் 114 ரன்களை மட்டுமே அடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹாட்ரிக் வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்திய்டதுடன், குரூப் ஏ பிரிவிலிருந்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முதல அணியாகவும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த இஷான் கிஷன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இஷான் கிஷன் சாதனை

இதன் மூலம் இஷான் கிஷன் சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். அந்த வகையில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் எம்.எஸ்.தோனி, தினேஷ் கார்த்திக், ரிஷப் பந்த், சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய நிலையிலும் அவர்கள் எந்தவொரு போட்டியிலும் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய அணிக்காக 2021ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான இஷான் கிஷன், இதுவரையிலும் 39 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் ஒரு சதம் மற்றும் 9 அரைசதங்களுடன் 1,169 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். அதிலும் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர் இரண்டு அரைசதங்களுடன் 158 ரன்களை எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க

அடுத்த போட்டி

இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியானது பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

TAGGED:

ISHAN KISHAN T20 WORLD CUP
ISHAN KISHAN RECORDS
ISHAN KISHAN WICKETKEEPER RECORDS
இஷான் கிஷன் சாதனைகள்
ISHAN KISHAN WICKETKEEPER RECORDS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.