சன்ரைசர்ஸ் அணியின் இடைக்கால கேப்டனாக இஷான் கிஷன் நியமனம்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், முதுகுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

இஷான் கிஷன் - அபிஷேக் சர்மா (AFP)
Published : March 19, 2026 at 9:24 AM IST

ஹைதராபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் இடைக்கால கேப்டனாக இஷான் கிஷனும், துணைக்கேப்டனாக அபிஷேக் சர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19ஆவது சீசன் எதிர்வரும் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இதில் நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தங்களின் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் லீக்கின் முதல் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில் தொடருக்கு முன்னதாகவே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதால், தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் பங்கேற்க மாட்டார் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த ஜூலை மாதம் காயத்தை சந்தித்த பாட் கம்மின்ஸ், அதன்பின் எந்தவிதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் இருந்தார். பின்னர் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் மூலம் கம்பேக் கொடுத்த அவர், அத்தொடரில் மூன்றாவது ஆட்டத்தில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் மீண்டும் காயத்தை சந்தித்து தொடரில் இருந்து விலகினார். பின்னர் அவர் தொடர் காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பையிலும் இடம்பெறவில்லை.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் ஐபிஎல் தொடரில் பாட் கம்மின்ஸ் கம்பேக் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போதும் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைவில்லை என்பதால், தொடரின் முதல் சில போட்டிகளை தவறவிடுவது உறுதியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் அணியின் இடைக்கால கேப்டனாக இஷான் கிஷனும், அணியின் துணைக்கேப்டனாக அபிஷேக் சர்மாவும் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சமீப காலமாக ஆபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திவரும் இஷான் கிஷன், நடந்து முடிந்த சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் ஜார்கண்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றார். இதன் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் இடம் பிடித்த இஷான் கிஷன், சிறப்பாக விளையாடியதுடன் அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்லவும் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருந்தார்.

மறுபக்கம் அபிஷேக் சர்மாவை பொறுத்தவரையில் தற்போது சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டின் நம்பர் 1 வீரராக உள்ளார். இதுதவிர கடந்த சில சீசன்களாக ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் அதிரடியாக தொடக்க வீரராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். இதனால் இருவரின் தலைமையின் கீழ் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா(துணைக்கேப்டன்), பாட் கம்மின்ஸ், பிரைடன் கார்ஸ், அனிகேத் வர்மா, கமிந்து மெண்டிஸ், ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன், டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அமித் குமார், ஹர்ஷ் துபே, கிரெய்ன்ஸ் ஃபுலெட்ரா, ஹர்ஷல் படேல், ஜெய்தேவ் உனத்கட், சிவம் மாவி, ஈஷான் மலிங்கா, ஜீஷன் அன்சாரி, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், சலில் அரோரா, பிரஃபுல் ஹிங்கே, ஓன்கர் தர்மலே, சாகிப் ஹுசைன், ஷிவாங் குமார்.

