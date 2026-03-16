தென்னாப்பிரிக்க டி20 தொடர்: நட்சத்திர வீரர்கள் விலகலால் பின்னடைவை சந்திக்கும் நியூசிலாந்து

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இருந்து நியூசிலாந்தின் இளம் பேட்டர் பெவான் ஜேக்கப்ஸ் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணி (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 5:21 PM IST

ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் இஷ் சோதி காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் லீக் போட்டியானது நேற்று மவுண்ட் மவுங்கனுயில் நடைபெற்ற நிலையில் தென்னாப்பிரிக்க அணியானது 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இதனையடுத்து நியூசிலாந்து - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை ஹாமில்டனில் உள்ள செடன்பார்க் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான் நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது டி20 போட்டிக்கு முன்னதாக அடுத்தடுத்த பின்னடைவுகளை சந்தித்துள்ளது.

அந்த வகையில் நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் இஷ் சோதி காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்தும், இளம் பேட்டர் பெவான் ஜேக்கப்ஸ் இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இருந்தும் விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இஷ் சோதிக்கு பயிற்சியின் போது விரலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுபக்கம் பெவான் ஜேக்கப்ஸ் முதல் டி20 போட்டியில் ஃபீல்டிங் செய்யும் போது முழுங்காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகியதாக நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் அவருக்கு பதிலாக அறிமுக வீரர் கட்டீன் கிளார்க் நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும் இஷ் சோதிக்கு பதிலாக எந்த மாற்று வீரரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை என்பதையும் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஏற்கெனவே முதல் டி20 போட்டியில் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ள நியூசிலாந்து அணியில், தற்சமயம் வீரர்களும் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நியூசிலாந்து அணி: மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), கேட்டீன் கிளார்க், ஜோஷ் கிளார்க்சன், டேன் கிளீவர், டெவன் கான்வே, லாக்கி பெர்குசன், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், பெவான் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமீசன், நிக் கெல்லி, டாம் லாதம், ஜெய்டன் லெனாக்ஸ், கோல் மெக்கோஞ்சி, ஜிம்மி நீஷாம், டிம் ராபின்சன், பென் சியர்ஸ், நாதன் ஸ்மித்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி: கேசவ் மகாராஜ் (கேப்டன்), ஒட்னீல் பார்ட்மேன், ஈதன் போஷ், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, டோனி டி சோர்ஜி, கானர் எஸ்டர்ஹூய்சென், டியான் ஃபாரெஸ்டர், ஜோர்டான் ஹெர்மன், ரூபின் ஹெர்மன், ஜார்ஜ் லிண்டே, நகோபானி மொகோய்னா, ஆண்டிலே சிமெலேன், லூத்தோ சிபம்லா, பிரினெலன் சுப்ராயன், ஜேசன் ஸ்மித்.

