சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசிலுக்கு தடையா? ரசிகர்கள் 'குழப்பம்'
சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசில் கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டதற்கும் எங்களுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்ற விளக்கத்தை பிசிசிஐ மற்றும் ஐசிசி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 9, 2026 at 10:03 PM IST
சென்னை: சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நாளை நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 7 தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில் தற்சமயம் லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்தவகையில், இந்தியாவிலுள்ள 5 மைதானங்களிலும், இலங்கையில் மூன்று மைதானங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில் சென்னையில் உள்ள சேப்பாக்கம் எம்.ஏ சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 7 போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நேற்றைய தினம் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்திருந்த நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இந்த போட்டியைக் காண சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ஏராளமான ரசிகர்கள் குவிந்தனர். இந்நிலையில் இந்த போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக ரசிகர்கள் விசில் கொண்டு வருவதற்கு காவல்துறை தடை விதித்ததாக கூறப்படுகிறது. பொதுவாக விளையாட்டு மைதானங்களில் அதிக ஒலி'யை எழுப்பக்கூடிய கருவிகளுக்கு தடை விதிக்கப்படுவது வழக்கம்.
A great matchday experience comes with collective responsibility. We kindly request you to go through the venue guidelines and adhere to them. Let’s work together to ensure a wonderful match experience for everyone.#TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket #T20WorldCup #FeelTheThrill pic.twitter.com/eqxl1mwttD— TNCA (@TNCACricket) February 8, 2026
இருப்பினும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தை மையமாக கொண்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முழக்கமே 'விசில் போடு' என்பதுதான். இதனால் சிஎஸ்கே அணி விளையாடும் போட்டிகளில் சேப்பாக்கம் மைதானம் முழுக்க ரசிகர்கள் விசிலடித்து உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்துவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான், நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற போட்டியில் ரசிகர்கள் விசில் கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்ட நிகழ்வு அரசியல் ரீதியாக பெரும் பேசும் பொருளாக மாறியது. அதேசமயம் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசில் கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டதற்கும் எங்களுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்ற விளக்கத்தை பிசிசிஐ மற்றும் ஐசிசி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கொண்டு, ரசிகர்கள் மைதானத்திற்குள் விசிலை கொண்டு வருவதற்கு தடை விதிக்கவில்லை என்று தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கமும் தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. இச்சூழலில் நாளை மதியம் நடைபெறும் உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இப்போட்டியைக் காணவும் ஏராளமான ரசிகர்கள் வருவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆனால் இந்த போட்டியை காண வரும் ரசிகர்கள் விசில் எடுத்து செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுமா? என்று தற்சமயம் கேள்வி எழத்தொடங்கியுள்ளது. ஏனெனில் நேற்றைய போட்டியின் போது ரசிகர்கள் விசில் எடுத்து செல்வதற்கு தடை விதித்ததற்கான முழுமையான காரணம் இதுவரை தெரியாத சூழ்நிலையில், நாளைய போட்டியின் போதும் இந்த தடை தொடருமா? என்ற குழப்பம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.