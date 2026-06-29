இந்தியாவை வென்ற கையோடு அயர்லாந்து பயிற்சியாளர் பதவி விலகல்; புதிய பயிற்சியாளர் நியமனம்
அயர்லாந்து அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக முன்னாள் வீரர் கேரி வில்சன் நியமிக்கப்படுவதாக அயர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 4:57 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை அயர்லாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்த நிலையில், அந்த அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளரான ஹென்ரிச் மாலன் தனது பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
அயர்லாந்து அணி, இந்திய அணிக்கு எதிராகச் சொந்த மண்ணில் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. இதில் முதல் போட்டியில் 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அயர்லாந்து அணி, இரண்டாவது போட்டியில் ஒரே ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இதன் மூலம் 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றி அயர்லாந்து அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக, டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராகத் தங்களது முதல் வெற்றி மற்றும் முதல் தொடரைக் கைப்பற்றி அயர்லாந்து அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. இதனையடுத்து, பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் அயர்லாந்து அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த வரலாற்று வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அந்த அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளரான ஹென்ரிச் மாலன் தனது பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
█▓▒▒░░░BREAKING NEWS░░░▒▒▓█— Cricket Ireland (@cricketireland) June 29, 2026
Heinrich Malan to step down as Ireland Men's head coach - read more: https://t.co/LmOtfd6F7d#BackingGreen #FailteSolar pic.twitter.com/Ny3H7tYEjB
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அயர்லாந்து அணியின் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்ற மாலன், தனது 4 ஆண்டுகால பதவிக் காலத்தில் அயர்லாந்து கிரிக்கெட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளார். இவரது பயிற்சியின் கீழ், அணி தொடர்ந்து மூன்று டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களுக்கு (2022, 2024 மற்றும் 2026) தகுதி பெற்றது. மேலும் இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், வெஸ்ட் இண்டீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா போன்ற முன்னணி அணிகளுக்கு எதிராக வெற்றிகளையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
தற்போது 45 வயதான ஹென்ரிச் மாலனின் ஒப்பந்தம், வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அடுத்த ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கான தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தனது பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அவர் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், 'அயர்லாந்து அணி வீரர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியது எனக்குக் கிடைத்த பெருமை. இந்திய தொடரின் வெற்றிக்குப் பிறகு நான் பதவியிலிருந்து விலகுவதே சரியான தருணம் என உணர்கிறேன்' என்று தெரிவித்துள்ளார்.
█▓▒▒░░░BREAKING NEWS░░░▒▒▓█— Cricket Ireland (@cricketireland) June 29, 2026
Gary Wilson has been appointed Ireland Men's new permanent head coach - read more: https://t.co/72vlJBtoge#BackingGreen #FailteSolar pic.twitter.com/Yz6xD76suy
ஹென்ரிச் மாலனின் இந்த முடிவை ஏற்றுக்கொண்ட அயர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம், அயர்லாந்து கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சிக்கு அவர் ஆற்றிய சிறந்த பங்களிப்பிற்குத் தனது நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளது. அதேவேளையில், அயர்லாந்து அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக முன்னாள் வீரர் கேரி வில்சன் நியமிக்கப்படுவதாக அயர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
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அயர்லாந்து அணிக்காகக் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை, 105 ஒருநாள் போட்டிகள், 81 டி20 போட்டிகள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கேரி வில்சன், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, வரவிருக்கும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து கேரி வில்சன் தனது பயிற்சியாளர் பணியைத் தொடங்குவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.