ஃபிபா உலகக் கோப்பை: ஈரான் பங்கேற்பதில் தொடரும் இழுபறி
தற்போதைய சூழலை பொறுத்தே கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் ஈரான் பங்கேற்பது குறித்து அரசு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் முடிவெடுக்கும் என்று அந்நாட்டு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அஹ்மத் டோன்யமாலி கூறியுள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 4:15 PM IST
ஹைதராபாத்: அமெரிக்காவுடனான அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்புச் சூழல் காரணமாக ஃபிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் ஈரான் பங்கேற்பது இன்னும் உறுதியற்ற நிலையில் இருப்பதாக அந்நாட்டு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அஹ்மத் டோன்யமாலி தெரிவித்துள்ளார்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஃபிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரானது இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ளளது. அதன்படி அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோ ஆகிய நாடுகள் இணைந்த இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை நடத்தவுள்ளன. மேலும் இந்த தொடர் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக லீக் சுற்றில் 48 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன.
மேலும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 48 அணிகளின் இறுதிப் பட்டியலையும் ஃபிபா சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இதன் காரணமாக திட்டமிட்டப்படி இந்த தொடர் நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில். ஃபிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஈரான் பங்கேற்பதில் இன்னும் உறுதி தன்மை இல்லாதது கால்பந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக, ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் படைகள் இணைந்து நடத்திய தாக்குதலில் அந்நாட்டு உச்ச தலைவர் ஆயதுல்லா காமேனி கொல்லப்பட்டார். இதனையடுத்து ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போர் மத்திய கிழக்கில் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியதுடன், கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தையும் பெரிதளவில் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. இதனால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் பெரும் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.
Iran's Minister of Sports and Youth, Ahmad Donyamali on whether the Iranian national football team will go to the US to participate in the 2026 FIFA World Cup: " we must be prepared, but we may not attend the world cup. however, the final decision will be made by the government⬇️ pic.twitter.com/gpIqK3tpb6— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) April 21, 2026
இந்த போர் பதற்றம் காரணமாக, அமெரிக்காவிற்கு சென்று ஈரான் அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அதன்பின் ஈரான் கால்பந்து சம்மேளனம் தங்களுடைய போட்டிகளை மெக்ஸிகோவில் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஃபிபாவிடம் முன் வைத்தது. ஆனால் ஃபிபா அமைப்பானது ஈரானின் கோரிக்கைக்கு எந்தவொரு பதிலையும் வழங்கவில்லை.
இந்நிலையில், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவி வரும் அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்புச் சூழல்களைப் பொறுத்தே எதிர்வரும் ஃபிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் ஈரான் அணி பங்கேற்பது குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் அஹ்மத் டோன்யாமலி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "தேசிய கால்பந்து அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவது குறித்து நாங்கள் ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டுள்ளோம். இதற்காக ஒரு குழுவையும் நாங்கள் அமைத்துள்ளோம். இந்த விவாதத்தின் ஒரு பகுதியாக நாங்கள் ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தையும் இன்று ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அக்கூட்டத்தில் ஈரான் அணி அமெரிக்கா செல்வது குறித்த முக்கிய முடிவானது எடுக்கப்படலாம்.
ஒருவேளை உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்பது என முடிவு செய்யப்பட்டால், அங்கு நாம் ஒரு வலுவான பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும். அதற்காக நம் அணி வீரர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுப்பது தற்போதைய சூழலைப் பொறுத்து அரசாங்கம் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் தான். அதனால் ஈரான் அணி பங்கேற்பது இதுவரை உறுதியற்ற நிலையில் தான் உள்ளது" என்று கூறியுள்ளார்.
ஃபிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் ஈரான் அணி, குரூப்-ஜி பிரிவில் இடம் பிடித்திருந்தது. அதன்படி, அந்த அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தையும், இரண்டாவது போட்டியில் பெல்ஜியத்தையும், மூன்றாவது ஆட்டத்தில் எகிப்பதையும் எதிர் கொள்ளும் வகையில் போட்டி அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் ஈரானின் போட்டிகள் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மற்றும் சியாட்டில் ஆகிய நகரங்களில் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.