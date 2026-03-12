உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரிலிருந்து விலகுகியது ஈரான்
கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து ஈரான் விலகியதை அடுத்து, தரவரிசை அடிப்படையில் ஆசிய கண்டத்தில் இருந்து மற்றொரு அணிக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து ஈரான் அணி விலகுவதாக அந்நாட்டு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் அகமது துன்யமாலி அறிவித்துள்ளார்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் படைகள் இணைந்து நடத்திய தாக்குதலில் அந்நாட்டு உச்ச தலைவர் ஆயதுல்லா காமேனி கொல்லப்பட்டார். இதனையடுத்து ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போர் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கி வருகிறது. மேலும் மத்திய கிழக்கில் விமான சேவைகளும் முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளன.
இந்த சூழ்நிலையில் இந்தாண்டு அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் நடைபெற இருக்கும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் ஈரான் பங்கேற்பது சிக்கலாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றிருந்த ஈரான் அணி, குரூப்-ஜி பிரிவில் இடம் பிடித்திருந்தது.
அதன்படி, அந்த அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தையும், இரண்டாவது போட்டியில் பெல்ஜியத்தையும், மூன்றாவது ஆட்டத்தில் எகிப்பதையும் எதிர் கொள்ளும் வகையில் போட்டி அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இப்போது நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, அமெரிக்காவிற்கு சென்று ஈரான் அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுமா? என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.
மேலும் ஈரானை சேர்ந்தவர்களுக்கு அமெரிக்காவிற்குள் நுழைவதற்கு ஏற்கெனவே ட்ரம்ப் அரசு தடைவிதித்துள்ளதால், இது மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் வரும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து ஈரான் அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அந்த நாட்டு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் அகமது துன்யமாலி அறிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "எங்கள் தலைவரைப் படுகொலை செய்த அந்த ஊழல் மலிந்த அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தும் போட்டியில், எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் பங்கேற்க போவதில்லை. அங்கு எங்கள் வீரர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. இத்தகைய பதற்றமான சூழ்நிலை காரணமாக ஈரான் தொடரிலிருந்து விலகுகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, ஈரான் கால்பந்து சம்மேளனத்தின் தலைவர் மெஹ்தி தாஜ், "இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு, நாங்கள் அமெரிக்கா சென்று கால்பந்து விளையாடுவதை யாராலும் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது. தற்போதைய சூழலில் ஈரான் அணி உலகக் கோப்பையில் விளையாடுமா? என்பது குறித்து எனக்கு தெரியவில்லை" என்று கூறி இருந்த நிலையில், ஈரான் விளையாட்டு துறை அமைச்சரின் அறிவிப்பு அதனை உறுதி செய்துள்ளது.
இதனால் கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் ஈரான் அணி விளையாடாது என்பது கிட்டதட்ட உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினு, ஃபிஃபா அமைப்பிலிருந்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. ஈரானின் இந்த முடிவு காரணமாக, தரவரிசை அடிப்படையில் ஆசிய கண்டத்தில் இருந்து மற்றொரு அணிக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.