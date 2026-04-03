கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ்

ஹைதராபாத் அணியின் டிராவிஸ் ஹெட்டும், அபிஷேக் சர்மாவும் நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். டிராவிஸ் ஹெட் 46 ரன்களையும், அபிஷேக் சர்மா 48 ரன்களையும், ஹென்ரிச் கிளாசன் 52 ரன்களையும் எடுத்தனர்.

கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த ஹைதராபாத்
கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த ஹைதராபாத் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 12:07 AM IST

கொல்கத்தா: ஐபிஎல் போட்டியில், கொல்கத்தா அணியை 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் அணி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் 19-வது சீசனின் 6-வது லீக் போட்டி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் இன்று(ஏப்.2) நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணி, ஹைதராபாத் அணியை முதலில் பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஹைதராபாத் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 226 ரன்களை எடுத்தது. டிராவிஸ் ஹெட்டும், அபிஷேக் சர்மாவும் நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். டிராவிஸ் ஹெட் 46 ரன்களையும், அபிஷேக் சர்மா 48 ரன்களையும், ஹென்ரிச் கிளாசன் 52 ரன்களையும் எடுத்தனர். நிதிஷ் குமார் 39 ரன்களை எடுத்தார். அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷான் 14 ரன்கள் எடுத்திருந்தார்.

கொல்கத்தா அணியை சேர்ந்த பிளசிங் 4 விக்கெட்டுகளையும், வைபவ் அரோரா 2 விக்கெட்டுகளையும், கார்த்திக தியாகி மற்றும் அன்குல் ராய் தலா 1 விக்கெட்டையும் வீழத்தினர்.

இதையடுத்து, 227 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்குடன் கொல்கத்தா அணி களமிறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக பின் ஆலனும், கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானேவும் களமிறங்கினர். ரஹானே 8 ரன்களிலும் ஃபின் ஆலன் 28 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பிறகு களமிறங்கிய ரகுவன்ஷி 52 ரன்களும், ரிக்கு ஷிங் 35 ரன்களும் எடுத்தனர். இருப்பினும் அடுத்தடுத்த வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். 16 ஓவர்களில் கொல்கத்தா அணி 161 ரன்களை எடுத்த நிலையில் அனைத்து விக்கெடுகளையும் இழந்துது. இதன்மூலம் ஹைதராபாத் அணி 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. ஹைதராபாத் அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக உனாத்கட் 3 விக்கெட்டுகளையும், மலிங்கா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

