ஐபிஎல்: ராஜஸ்தானை 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது ஹைதராபாத்

ராஜஸ்தான் அணியில் ரவீந்திர ஜடேஜா 45 ரன்களும் ஃபெராரியா 69 ரன்களும் எடுத்தனர். துஷார் தேஷ்பாண்டே 25 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களே எடுத்தனர்.

SRH vs RR
SRH vs RR
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 12:04 AM IST

Updated : April 14, 2026 at 12:19 AM IST

ஹைதராபாத்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் ஹைதராபாத் சன் ரைசர்ஸ் அணி 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 21வது லீக் போட்டி, ஹைதராபாத்தில் இன்றிரவு (ஏப்.13) 7.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. இதில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும், ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்து, ஹைதராபாத் அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

அதன்படி, ஹைதராபாத் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் இஷான் கிஷான் 6 சிக்சர், 8 பவுண்டரிகள் விளாசி 44 பந்துகளில் 91 ரன்கள் எடுத்தார். கிளாசன் 40 ரன்களும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 28 ரன்களும் எடுத்தனர். 20 ஓவர் முடிவில் ஹைதராபாத் அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 216 ரன்களை எடுத்தது.

ராஜஸ்தான் அணி சார்பில் ஆர்ச்சர் 2 விக்கெட்டுகளும், சந்தீப் சர்மா, துஷார் தேஷ்பாண்டே, ரையான் பராக் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்தனர்.

இதையடுத்து, 217 எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ராஜஸ்தான் அணியின் வீரர்கள் களமிறங்கினர். தொடக்க ஆட்டக்கார்களாக களமிறங்கிய ஜெய்ஸ்வால் 1 ரன்னிலும், வைபவ் சூரியவன்ஷி, துருவ் ஜுரேல், பிரெடோரியஸ் ஆகியோர் ரன் எதுவும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர்.

ரவீந்திர ஜடேஜா, ஃபெராரியா ஆகியோர் அணியை சரிவில் இருந்து மீட்க முயற்சித்தனர். ரவீந்திர ஜடேஜா 45 ரன்களும், ஃபெராரியா 69 ரன்களும் எடுத்தனர். துஷார் தேஷ்பாண்டே 25 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களே எடுத்தனர். 19ஆவது ஓவரில் ராஜஸ்தான் அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 159 ரன்களை எடுத்தது. இதனால் ஹைதராபாத் அணி 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஹைதராபாத் அணியில் பிரஃபுல் ஹிங்கே, சாகிப் ஹுசேன் ஆகியோர் தலா 4 விக்கெட் எடுத்தனர். இஷான் மலிங்கா 2 விக்கெட் எடுத்தார். ஆட்ட நாயகனாக ஹைதராபாத் அணியின் பிரஃபுல் ஹிங்கே தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

IPL 2026
ஹைதராபாத் சன் ரைசர்ஸ்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
SRH DEFEAT RR BY 57 RUNS

