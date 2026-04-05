ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் - சிஎஸ்கே அணியை 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது ஆர்சிபி அணி

ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் படிதாரும், டிம் டேவிட்டும் சிக்ஸர் மழை பொழிய, அந்த அணியின் ரன் ரேட் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 11:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பெங்களூரு: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 11-வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகள் மோதின. பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தமது அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தார்.

இதையடுத்து முதலில் களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 250 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக, டிம் டேவிட் 25 பந்துகளில் 70 ரன்கள் குவித்தார். அவருக்கு அடுத்ததாக தேவ்தத் படிகல் 50 ரன்களும், துவக்க ஆட்டக்காரரான சால்ட் 46 ரன்களும் எடுத்தனர்.

குறிப்பாக ஆட்டத்தின் 12 -வது ஓவர் வரை ஆர்சிபி அணி 10 ரன் ரேட் விகிதத்தில் தான் விளையாடி கொண்டிருந்தது. ஆனால், அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் படிதாரும், டிம் டேவிட்டும் சிக்ஸர் மழை பொழிய, ஆர்சிபியின் ரன் ரேட் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது.

நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலி 18 பந்துகளில் 28 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார். ஆட்ட நேர முடிவில் ஆர்சிபி அணி மூன்று விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 250 ரன்களை குவித்தது.

251 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சற்று கடினமான இலக்குடன் சிஎஸ்கே அணியின் சஞ்சு சாம்சனும், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் களமிறங்கினர்.

ருதுராஜ் 7 ரன்களில் வெளியேறிய நிலையில், அடுத்து களமிறங்கிய ஆயுஷ் மாத்ரே 1 ரன்னில் அவுட் ஆனார். அதன் பின்னர் களமிறங்கிய சர்ப்ராஸ் கான் 50 ரன்கள் எடுத்தார். பிரசாந்த் வீர் 43 ரன்களும், ஜேமி ஓவர்டன் 37 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களே எடுத்தனர். இதனால், 19.4 ஓவரில் சிஎஸ்கே அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 207 ரன்கள் எடுத்தது. இதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணியை 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தோற்கடித்தது.

TAGGED:

IPL 2026
CSK VS RCB
BANGALORE
IPL 2026 TODAY MATCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.