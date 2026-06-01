சரித்திரம் படைத்த சூர்யவன்ஷி: ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்ற ரன் மெஷின்கள்
நடப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 776 ரன்கள் குவித்து, மிக இளம் வயதில் இந்த விருதை வென்ற வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
Published : June 1, 2026 at 7:23 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் இதுவரை நடந்துள்ள 19 சீசன்களில், 9 முறை இந்திய வீரர்கள் அதிக ரன்களை அடித்தவருக்கான ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவிக்கும் வீரர்களுக்கு ஆரஞ்சு தொப்பி விருதுதானது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனுக்கான ஆரஞ்சு தொப்பி விருதானது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த சீசனில் மொத்தம் விளையாடிய 16 போட்டிகளில் 5 அரைசதங்கள் மற்றும் ஒரு சதம் என மொத்தமாக 776 ரன்களை குவித்து அவர் இந்த விருதினை வென்றார்.
மேலும் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றிலேயே மிக இளம் வயதில் ஆரஞ்சு தொப்பி விருதை வென்ற வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இந்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் அடுத்ததற்கான ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்ற வீரர்கள் மற்றும் வீரர்கள் படைத்த சாதனைகளை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
Where Talent makes the most of Opportunity 🌟— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
1⃣5⃣-year-old Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest recipient of the 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 Award 👏🙇♂️#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/YOtxuhXxKu
விராட் கோலியின் அதிக ரன் சாதனை
கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு சீசனில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் விராட் கோலி 4 சதங்களுடன் குவித்த 973 ரன்கள் தான் இன்றுவரை ஒரு ஐபிஎல் சீசனில் ஒரு வீரரால் அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ரன்களாக உள்ளது. இந்த அபாரமான சாதனையை கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எந்தவொரு வீரராலும் முறியடிக்க முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டேவிட் வார்னர் முதலிடம்
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிக முறை ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்ற வீரர் என்ற சாதனையை ஆஸ்திரேலியாவின் அதிரடி வீரர் டேவிட் வார்னர் தன்வசம் வைத்துள்ளார். அவர் 2015, 2017 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்று அசத்தியுள்ளார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக கிறிஸ் கெய்ல் (2011, 2012) மற்றும் விராட் கோலி (2016, 2024) ஆகியோர் தலா இரண்டு முறை இந்தத் தொப்பியை வென்றுள்ளனர்.
கிறிஸ் கெயிலின் தனித்துவ சாதனை
வெஸ்ட் இண்டீஸின் முன்னாள் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெய்ல் மட்டுமே ஐபிஎல் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். அவர் கடந்த 2011 மற்றும் 2012ஆம் ஆண்டுகளில் ஆர்சிபி அணிக்காக விளையாடும் போது இந்த சாதனையை படைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
He came. He entertained. He conquered 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
Vaibhav Sooryanashi delivers a season for ages winning the Orange Cap 🧢👑#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/Vzvpm163UE
இந்திய வீரர்களின் ஆதிக்கம்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை நடந்துள்ள 19 சீசன்களில், 9 முறை இந்திய வீரர்கள் ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்று அசத்தியுள்ளனர். அதன்படி, சச்சின் டெண்டுல்கர், ராபின் உத்தப்பா, விராட் கோலி, கேஎல் ராகுல், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஷுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோர் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர்.
இதையும் படிக்கவும்
ஆரஞ்சு தொப்பி வென்ற வீரர்களின் முழு விவரம்
- 2026: வைபவ் சூர்யவன்ஷி (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) – 776 ரன்கள்
- 2025: சாய் சுதர்சன் (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) – 759 ரன்கள்
- 2024: விராட் கோலி (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு) – 741 ரன்கள்
- 2023: ஷுப்மன் கில் (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) – 890 ரன்கள்
- 2022: ஜோஸ் பட்லர் (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) – 863 ரன்கள்
- 2021: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) – 635 ரன்கள்
- 2020: கேஎல் ராகுல் (கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்) – 670 ரன்கள்
- 2019: டேவிட் வார்னர் (சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்) – 692 ரன்கள்
- 2018: கேன் வில்லியம்சன் (சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்) – 735 ரன்கள்
- 2017: டேவிட் வார்னர் (சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்) – 641 ரன்கள்
- 2016: விராட் கோலி (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு) – 973 ரன்கள் (ஒரு சீசனில் அதிகபட்ச ரன் சாதனை)
- 2015: டேவிட் வார்னர் (சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்) – 562 ரன்கள்
- 2014: ராபின் உத்தப்பா (கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்) – 660 ரன்கள்
- 2013: மைக் ஹசி (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) – 733 ரன்கள்
- 2012: கிறிஸ் கெய்ல் (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு) – 733 ரன்கள்
- 2011: கிறிஸ் கெய்ல் (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு) – 608 ரன்கள்
- 2010: சச்சின் டெண்டுல்கர் (மும்பை இந்தியன்ஸ்) – 618 ரன்கள்
- 2009: மேத்யூ ஹைடன் (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) – 572 ரன்கள்
- 2008: ஷான் மார்ஷ் (கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்) – 616 ரன்கள்