ஐபிஎல் - கொல்கத்தாவை 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது லக்னோ அணி
கடைசி மூன்று ஓவர்களில் முகுல் சௌதரி 7 சிக்சர், 2 ஃபோர் அடித்ததால், லக்னோ அணி 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 182 ரன்களை எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
Published : April 9, 2026 at 11:41 PM IST
கொல்கத்தா: கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் லக்னோ அணி வெற்றி பெற்றது.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 15வது லீக் போட்டி, கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் இன்று (ஏப்.9) நடைபெற்றது.
இதில் கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் அணியும், லக்னோ சூப்பர் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்து, கொல்கத்தா அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
அதன்படி, கொல்கத்தா அணியின் கேப்டன் ரஹானேவும், ஃபின் ஆலனும் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கினர். ஃபின் ஆலன் 9 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார். அதன் பின்னர், ரஹானேவும், அடுத்து களமிறங்கிய ரகுவன்ஷியும் சேர்ந்து ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும், 41 ரன்கள் எடுத்தபோது ரஹானே அவுட் ஆனார். ரகுவன்ஷி 45 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார். பின்னர் களமிறங்கிய கேமரூன் கிரீன் 32 ரன்களும் ரிங்கு சிங் 39 ரன்களும் எடுத்தனர். 20 ஓவர் முடிவில், கொல்கத்தா அணி 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 181 ரன்களை எடுத்திருந்தது.
லக்னோ அணி தரப்பில், பிரின்ஸ் யாதவ், மணிமாறன் சித்தார்த், திக்வேஷ் ரத்தி, அவேஷ் கான் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனர்.
இதையடுத்து, 182 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் லக்னோ அணி பேட்டிங்கை தொடங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய மிட்சல் மார்ஷ் 15 ரன்களிலும், அய்டன் மார்க்ரம் 22 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ரிஷப் பந்த் 10 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார். அதைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஆயுஷ் பதானி 54 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர் களமிறங்கிய முகுல் சௌத்ரி அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார். குறிப்பாக கடைசி மூன்று ஓவர்களில் அவர் 7 சிக்சர், 2 ஃபோர் அடித்ததால், லக்னோ அணி 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 182 ரன்களை எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
கொல்கத்தா அணி தரப்பில், வைபவ் அரோரா, அங்குல் ராய் தலா 2 விக்கெட் எடுத்தனர். சுனில் நரைன், கார்த்திக் தியாகி, கேமரூன் கிரீன் தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்தனர்.