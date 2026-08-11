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பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் போரல் அதிரடி கைது

கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, டம்டம் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட இமாமி சிட்டி குடியிருப்பு வளாகத்தில் வைத்து அபிஷேக் போரல் காவலில் எடுக்கப்பட்டு, சின்சுரா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

அபிஷேக் போரல்
அபிஷேக் போரல் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 4:08 PM IST

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ஹூக்ளி: திருமணம் செய்வதாகக் கூறி மருத்துவ மாணவியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் போரலை மேற்கு வங்கக் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரரான அபிஷேக் போரல், விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் பேட்ஸ்மேன் ஆவார். ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக விளையாடியதன் மூலம் பிரபலமான இவர், கூடிய விரைவில் இந்திய அணிக்காகவும் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், அவர் மருத்துவ மாணவி ஒருவரைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, தற்போது கைது நடவடிக்கையை எதிர்கொண்டுள்ளார்.

பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மருத்துவ மாணவி ஒருவர், அபிஷேக் போரல் தன்னைத் திருமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றியதாகவும், பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் மிரட்டல்களில் ஈடுபட்டதாகவும் மேற்கு வங்கத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள மோக்ரா காவல் நிலையத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் புகார் அளித்திருந்தார். இதனையடுத்து, பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பிரிவுகளில் அபிஷேக் போரல் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அபிஷேக் போரல் கைது (ETV Bharat)

இதில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் 64 (1), 66, 69, 74, 75 (2), 79, 115 (2), 117 (2), 124, 127 (2), 109 (1), 308 (2), 351 (2), 351 (3), 316 (2), 318 (3), 61 (2), 3 (5) மற்றும் 66 E/72 ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குத் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவற்றில், ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பல பிரிவுகளும் அடங்கியுள்ளன. இந்த வழக்கை விசாரித்த கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம், குற்றம்சாட்டப்பட்ட கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் போரலை உடனடியாகக் கைது செய்ய வேண்டும் எனத் தீர்ப்பளித்தது.

மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தனிப்பட்ட மற்றும் ரகசியத் தகவல்கள் அல்லது வீடியோக்கள் வெளியில் பரவாமல் தடுக்கும் பொருட்டு, போரலின் மொபைல் போன் மற்றும் இதர மின்னணு சாதனங்களை உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அத்துடன், இந்த உத்தரவின் பேரில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து, ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை விரிவான அறிக்கைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில் தான், பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் அபிஷேக் போரலை மேற்கு வங்கக் காவல்துறையினர் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர். டம்டம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள இமாமி சிட்டி குடியிருப்பு வளாகத்தில் வைத்து அபிஷேக் போரலைக் காவல்துறையினர் காவலில் எடுத்தனர். கைது நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, அவருக்குத் தேவையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு, பின்னர் அவர் சின்சுரா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

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முன்னதாக தன் மீது சுமத்தப்பட்ட இந்த அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் அபிஷேக் போரல் திட்டவட்டமாக மறுத்திருந்தார். இந்தப் புகார்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் பொய்யானவை என்றும், உள்நோக்கத்துடன் தன் புகழைக் கெடுப்பதற்காகத் தன் மீது ஜோடிக்கப்பட்டவை என்றும் அவர் தரப்பில் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், அபிஷேக் போரல் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ABHISHEK POREL ARRESTED
IPL CRICKETER ABHISHEK POREL
ABHISHEK POREL RAPE CASE
அபிஷேக் போரல்
ABHISHEK POREL RAPE CASE

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