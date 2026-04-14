ஐபிஎல் போட்டியில் கொல்கத்தாவை 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது சென்னை அணி

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 11:39 PM IST

சென்னை: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 22-வது லீக் போட்டி, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இன்றிரவு (ஏப்.14) நடைபெற்றது. இதில், புள்ளி பட்டியலில் 10-வது இடத்தில் இருந்த கொல்கத்தா அணியும், 9-வது இடத்தில் இருந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மோதின.

டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணி முதலில் பந்து வீச முடிவு செய்து, சென்னை அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது. அதன்படி சென்னை அணியின் தொடக்க வீரர்களாக சஞ்சு சாம்சனும், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் களமிறங்கினர். ருதுராஜ் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். சஞ்சு சாம்சன் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள் என விளாசி 32 பந்துகளில் 48 ரன்கள் எடுத்தார். ஆயுஷ் மாத்ரே 2 சிக்சர்கள், 6 பவுண்டரிகள் என 17 பந்துகளில் 38 ரன்கள் எடுத்தார். டெவால்ட் பிரிவீஸ் 2 சிக்சர்கள், 4 பவுண்டரிகள் என 29 பந்துகளில் 41 ரன்கள் எடுத்தார்.

சர்ப்ராஸ் கான் 23 ரன்களும், ஷிவம் துபே 13 ரன்களும் ஜேமி ஓவர்டன் 7 ரன்களும் எடுத்தனர். 20 ஓவர் முடிவில் சென்னை அணி 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 192 ரன்களை எடுத்தது.

கொல்கத்தா அணி சார்பில், கார்த்திக் தியாகி 2 விக்கெட்டுகளும், வைபவ் அரோரா, அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்தனர்.

இதையடுத்து, 193 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் கொல்கத்தா அணி களமிறங்கியது. தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய ஃபின்ல ஆலன் 1 ரன்னிலும், சுனில் நரைன் 24 ரன்கள் எடுத்தும் ஆட்டமிழந்தனர். கேப்டன் ரஹானே 28 ரன்களும், ரகுவன்ஷி 27 ரன்களும் எடுத்தனர். ரமன்தீப் சிங் 23 பந்துகளில் 35 ரன்கள் எடுத்தார். ரோவ்மன் பவல் 31 ரன்கள் எடுத்து களத்தில் இருந்தார். 20 ஓவர் முடிவில் கொல்கத்தா அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 160 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால் சென்னை அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

சென்னை அணி சார்பில், நூர் அகமது 3 விக்கெட்டுகளும், கலீல் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ், அகீல் ஹோசின் ஆகியோர் 1 விக்கெட்டும் எடுத்தனர்.

இந்த வெற்றியை அடுத்து, புள்ளி பட்டியலில் சென்னை அணி 9-வது இடத்தில் இருந்து 8-வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.

