ஐபிஎல் 2027 | மீண்டும் இந்தியாவிற்குத் திரும்பும் வீரர்கள் ஏலம்; டிசம்பர் மாதம் கோவாவில் நடத்த பிசிசிஐ திட்டம்!
தர்மசாலாவில் நிலவி வரும் மோசமான வானிலை காரணமாக, அங்கு நடைபெறவிருந்த இந்தியா ஏ மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஏ மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டி மொஹாலிக்கு மாற்றப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 11:20 AM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டுக்கான இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல் 2027) வீரர்கள் ஏலம் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கோவாவில் நடைபெறும் என்று பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா அறிவித்துள்ளார்.
இந்திய ரசிகர்களின் கிரிக்கெட் திருவிழாவாகப் பார்க்கப்படும் ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு (2027) நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்கு முன்னதாக ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலம் நடைபெறவுள்ளதால், இந்த ஏலம் எங்கு நடைபெறும், எந்தெந்த வீரர்கள் பங்கேற்பார்கள், அணிகள் யாரைத் தேர்வு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போதிலிருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.
கோவாவில் ஐபிஎல் ஏலம்
இந்த நிலையில், எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலம் கோவாவில் நடைபெறும் என்று இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) செயலாளர் தேவஜித் சைகியா அறிவித்துள்ளார். கடந்த மூன்று ஐபிஎல் சீசன்களுக்கான வீரர்கள் ஏலமானது சவூதி அரேபியா, துபாய் மற்றும் அபுதாபி ஆகிய மூன்று வெவ்வேறு வெளிநாட்டு நகரங்களில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்சமயம் இந்த ஐபிஎல் ஏலக் களம் மீண்டும் இந்தியாவிற்குத் திரும்பியுள்ளது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா, "கடந்த ஆண்டுகளில் சவூதி அரேபியா, துபாய், அபுதாபி என மூன்று வெளிநாட்டு இடங்களில் வெற்றிகரமாக ஐபிஎல் ஏலத்தை நடத்தினோம். அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் ஏலத்தை நம் நாட்டின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான கோவாவில், வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் நடத்த பிசிசிஐ முழு வீச்சில் ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
#WATCH | Guwahati: BCCI Secretary Devajit Saikia said, "This year, after hosting the IPL auction in three foreign locations, Saudi Arabia, Dubai, and Abu Dhabi last year, we are going to host it in Goa in the month of December."— ANI (@ANI) September 23, 2026
On the India A Women vs Australia A Women… pic.twitter.com/PRnlZAAI8N
மொஹாலிக்கு மாறிய மகளிர் கிரிக்கெட்
மேலும், மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பாக, செப்டம்பர் 29 முதல் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வரை இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் தர்மசாலா மைதானத்தில் நடைபெறவிருந்த இந்தியா ஏ மகளிர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஏ மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மல்டி - டே போட்டி, தற்போது பஞ்சாபின் மொஹாலிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. தர்மசாலாவில் நிலவி வரும் மோசமான வானிலை காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய தேவஜித் சைகியா, "தர்மசாலாவில் தற்போது நிலவி வரும் மோசமான வானிலை கிரிக்கெட் விளையாடுவதற்குச் சற்றும் சாதகமாக இல்லை. அங்கு இடைவிடாது கனமழை கொட்டி வருகிறது. கிரிக்கெட் நடவடிக்கைகள் எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடர்வதை உறுதி செய்யவே, போட்டிகளை உடனடியாக மொஹாலிக்கு மாற்றியமைத்துள்ளோம்" என்று கூறியுள்ளார்.
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பிசிசிஐ-யின் ஊடக செய்திக்குறிப்பின்படி, இந்த ஆட்டம் மொஹாலியில் உள்ள புகழ்பெற்ற பிசிஏ ஐஎஸ் பிந்த்ரா மைதானத்தில் நடைபெறும். இதே மைதானத்தில்தான் இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.