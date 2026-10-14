ஐபிஎல் 2027| டெல்லி அணியின் பயிற்சியாளராக யுவராஜ் சிங் புதிய அவதாரம்!
டெல்லி அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தனது முன்னாள் கேப்டன் சௌரவ் கங்குலியுடன் இணைந்து யுவராஜ் சிங் பணியாற்ற உள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 3:01 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் முன்னாள் அதிரடி ஆல்ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங், எதிர்வரும் 2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் உதவி மற்றும் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியர்களின் கிரிக்கெட் திருவிழாவான ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்கு முன்பாக வீரர்களுக்கான மெகா ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் கோவாவில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் தற்போதிலிருந்தே தங்களைத் தயார்படுத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக, அணிகளின் பயிற்சியாளர் குழுவில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. உதாரணமாக, ஐபிஎல் தொடரில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது, எதிர்வரும் சீசனுக்கு முன்னதாகத் தனது பயிற்சியாளர் குழுவை முழுமையாக மாற்றியமைத்துள்ளது. அதன்படி, அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கானும், பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக முன்னாள் வீரர் மோஹித் சர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Yuvi Paa is home 😘 https://t.co/3eFKUJ2LDe— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
இதுதவிர, அணியின் பேட்டிங் மற்றும் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர்களுக்கான தேடலிலும் சென்னை அணி மும்முரம் காட்டி வருகிறது. சிஎஸ்கேவை போலவே டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் தனது பயிற்சியாளர் குழுவை மாற்றியமைத்து வருகிறது. முன்னதாக, கடந்த இரு சீசன்களாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஹேமங் பதானி டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்தார்.
ஆனால், அவரது பயிற்சியின் கீழ் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பெரிதாக சோபிக்கத் தவறியது. இந்நிலையில், ஹேமங் பதானியின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து, டெல்லி அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், பிசிசிஐ-யின் முன்னாள் தலைவருமான சௌரவ் கங்குலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தற்போது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் உதவி மற்றும் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் அதிரடி ஆல் ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, யுவராஜ் சிங் முதன்முறையாக ஐபிஎல் தொடரில் பயிற்சியாளராகக் களமிறங்குகிறார்.
𝑩𝒓𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝒊𝒏 𝒂𝒓𝒎𝒔. 𝑩𝒂𝒄𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝑫𝒊𝒍𝒍𝒊. 🥵 https://t.co/bu2CUUP53Q— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
டெல்லி அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சௌரவ் கங்குலியுடன் இணைந்து யுவராஜ் சிங் பணியாற்ற உள்ளார். சௌரவ் கங்குலியின் கேப்டன்சியின் கீழ் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான யுவராஜ் சிங், தற்சமயம் அவருடன் இணைந்து டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை வழிநடத்தவுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து யுவராஜ் சிங் பேசுகையில், "டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியுடன் எனது வாழ்க்கையின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குவதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்த அணியுடன் எனக்கு நீண்ட காலத் தொடர்பு உண்டு, அதன் உரிமையாளர்களையும் எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். இது இந்த வாய்ப்பை எனக்கு மிகவும் சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது.
இந்த முறை சௌரவ் கங்குலியுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். பயிற்சி அளிப்பது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு விஷயம். திறமை வாய்ந்த இளம் வீரர்களுடன் இணைந்து செயல்பட என்னால் காத்திருக்க முடியாது. இந்த பயணம் எனக்கு மிகவும் உற்சாகமானதாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அணியின் வெற்றிக்கு எனது பங்களிப்பை வழங்க ஆவலோடு காத்திருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
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ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப், மும்பை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகளுக்காக விளையாடிய அனுபவம் கொண்ட யுவராஜ் சிங், தற்போது பயிற்சியாளராக எடுத்துள்ள இந்த புதிய அவதாரம் டெல்லி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது வருகை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு முதல் ஐபிஎல் கோப்பையைப் பெற்றுத் தருமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.