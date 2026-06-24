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மீண்டும் டெல்லி அணியில் இணைந்த ரிஷப் பந்த்; கேப்டன் அக்ஸர் படேல் மகிழ்ச்சி

அடுத்த ஐபிஎல் சீசன் தொடங்க இன்னும் ஏறத்தாழ ஒரு வருடம் இருக்கும் நிலையிலும், டெல்லி மற்றும் லக்னோ அணிகளுக்கு இடையே நடைந்து முடிந்த மெகா டிரேடிங் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

ரிஷப் பந்த் - அக்ஸர் படேல்
ரிஷப் பந்த் - அக்ஸர் படேல் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 4:47 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக ரிஷப் பந்த் மீண்டும் தனது பழைய அணியான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு திரும்பியுள்ளதை அந்த அணியின் கேப்டன் அக்ஸர் படேல் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மே 31ஆம் தேதியுடன் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தது. இதில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இரண்டாவது முறையாகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. குறிப்பாக, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு தனது முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி அணி, தற்போது தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாகவும் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்த தொடர் முடிந்து சில வாரங்களே ஆகியுள்ள நிலையில், அடுத்த ஐபிஎல் தொடர் குறித்த விவாதங்கள் தற்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில், ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக முக்கியமான மற்றும் நட்சத்திர வீரர்களின் டிரேடிங் (பரிமாற்றம்) டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக நடந்து முடிந்துள்ளது.

அந்த வகையில், லக்னோ அணியின் கேப்டனாக இருந்த ரிஷப் பந்த் மீண்டும் தனது பழைய அணியான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்குத் திரும்புகிறார். அவரை டெல்லி அணி ரூ. 15 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. மறுபுறம், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்துவீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ், ரூ. 13.50 கோடி ஒப்பந்தத் தொகையில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார்.

அடுத்த ஐபிஎல் சீசன் தொடங்க இன்னும் ஏறத்தாழ ஒரு வருடம் இருக்கும் நிலையிலும், டெல்லி மற்றும் லக்னோ அணிகளின் இந்த மெகா டிரேடிங் அடுத்த சீசன் மீதான எதிர்பார்ப்பைத் தற்போதே பல மடங்கு அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. இந்நிலையில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் மீண்டும் இணைந்துள்ள ரிஷப் பந்தை வரவேற்கும் விதமாக அந்த அணி நிர்வாகம் சிறப்பு காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

அதில் பேசிய அணியின் கேப்டன் அக்ஸர் படேல், "இதற்கு முன்பு அவர் டெல்லி அணியில் இருந்தபோது அவர்தான் என் கேப்டனாக இருந்தார். அந்த சமயத்தில், 'நான் தான் கேப்டன், நான் சொல்வதைத்தான் நீ கேட்க வேண்டும்' என்ற எண்ணம் எங்களிடையே இருந்ததில்லை. நாங்கள் எப்போதுமே பரஸ்பர புரிதலோடுதான் செயல்பட்டோம். தற்போது அவரும் ஒரு சீனியர் வீரர், நானும் ஒரு சீனியர் வீரர் என்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் எதைச் சிறப்பாகச் செய்ய முடியும், எதைச் செய்ய முடியாது என்பது எங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "ஒரு நண்பனாகவும் கேப்டனாகவும் நான் அவருக்குச் சொல்வது ஒன்றுதான். என் தரப்பில் இருந்தோ அல்லது அணி நிர்வாகத்திடம் இருந்தோ அவருக்கு எந்தவித கூடுதல் அழுத்தமும் இருக்காது. இது அவருடைய சொந்த வீடு என்பதால் அவரிடம் நான் அதிகம் பேசத் தேவையில்லை. ஏனெனில், ஃபார்ம் என்பது தற்காலிகமானது, கிளாஸ் மட்டும் தான் நிரந்தரமானது. அதனால், உங்கள் இயல்பான ஆட்டத்தை எந்த அழுத்தமும் இன்றி ரசித்து விளையாடுங்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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ரிஷப் பந்த் டெல்லி அணிக்காகக் கடந்த 2016 முதல் 2024 வரை 9 சீசன்களில் விளையாடி, அதிகபட்சமாக 111 போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். இதில், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 4 சீசன்களில் அணிக்குக் கேப்டனாகவும் அவர் இருந்துள்ளார். இதனால், எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் ரிஷப் பந்தின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போதிலிருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

TAGGED:

RISHABH PANT
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DELHI CAPITALS
ரிஷப் பந்த்
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