ஐபிஎல் 2027 மினி ஏலம் | தோனி, டிராவிஸ் ஹெட், ஸ்டார்க் விடுவிப்பு - 10 அணிகளின் முழுமையான பட்டியல் இதோ!
சிஎஸ்கே அணியிலிருந்து எம்.எஸ். தோனி, சன்ரைசர்ஸ் அணியிலிருந்து டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் டெல்லி அணியிலிருந்து மிட்செல் ஸ்டார்க் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திர வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 9:21 AM IST
ஹைதராபாத்: டிசம்பர் 16ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் 2027 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு, 10 அணிகளின் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்புப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது;
2027-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, அனைத்து அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைத்துள்ள மற்றும் விடுவித்துள்ள வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிடுவதற்கு நவம்பர் 17-ஆம் தேதி கடைசி நாளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, ஐபிஎல் நிர்வாகத்தின் 10 அணிகளும் தங்களது இறுதிப் பட்டியலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளன.
முன்னணி வீரர்கள் வெளியேற்றம்
இந்தப் பட்டியலில் பல முன்னணி நட்சத்திர வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிலிருந்து எம்.எஸ். தோனி, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து டிரென்ட் போல்ட், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியிலிருந்து மிட்செல் ஸ்டார்க், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிலிருந்து டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் மகேந்திர சிங் தோனி ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்ததை அடுத்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். அடுத்த ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணி டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளதால், பணிச்சுமையைக் குறைக்கும் நோக்கில் டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆகியோர் அடுத்த சீசனில் விளையாட மாட்டோம் எனத் தங்களது அணிகளிடம் முன்பே தெரிவித்திருந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
For all the Yellovely memories, Thank you, Super Kings! 💛 #WhistlePodu #Yellove https://t.co/Nk9hcL3yvQ— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
அதேபோல், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிலிருந்து இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங்கை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி டிரேடிங் முறையில் வாங்கியுள்ளது. ஜஸ்பிரித் பும்ராவுடன் இணைந்து அர்ஷ்தீப் சிங் பந்துவீச உள்ளதாலும், ஒரு வெளிநாட்டு வீரருக்கான இடத்தைக் காலி செய்யும் நோக்கிலும் டிரென்ட் போல்ட்டை மும்பை அணி விடுவித்துள்ளது. மேலும், ஹர்திக் பாண்டியா பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கும், ரிஷப் பந்த் மீண்டும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கும் டிரேடிங் முறையில் மாறியுள்ளனர்.
10 அணிகளின் முழுமையான விவரம்
1. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: எம்.எஸ். தோனி, மேத்யூ ஷார்ட், மாட் ஹென்றி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், பிரசாந்த் வீர், அமன் கான், குல்தீப் யாதவ், ஆகாஷ் மத்வால், டயான் ஃபாரெஸ்டர், மேக்நீல் நோரோன்ஹா.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மத்ரே, உர்வில் படேல், டெவால்ட் பிரெவிஸ், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, சர்பராஸ் கான், ராகுல் சாஹர், நூர் அகமது, ஸ்ரேயாஸ் கோபால், அன்ஷுல் கம்போஜ், முகேஷ் சவுத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங், ராமகிருஷ்ணா கோஷ், ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், லியாம் லிவிங்ஸ்டன் (டிரேடிங்), ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 28.05 கோடி.
Drop a 💙 for our retained players! #TATAIPLRetention https://t.co/iMBkJ0v77o— Mumbai Indians (@mipaltan) November 17, 2026
2. மும்பை இந்தியன்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: டிரென்ட் போல்ட், தீபக் சாஹர், ஏ.எம். கசன்ஃபர், அதர்வா அங்கோலேகர், கேசவ் மகாராஜ், முகமது இஸ்ஹார், டேனிஷ் மலேவார், மயங்க் மார்கண்டே, மயங்க் ராவத்.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, திலக் வர்மா, நமன் திர், ரியான் ரிக்கல்டன், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், குயின்டன் டி காக், கார்பின் போஷ், வில் ஜாக்ஸ், ஷர்துல் தாக்கூர், ராஜ் பாவா, மிட்செல் சான்ட்னர், அஸ்வனி குமார், ரகு சர்மா, அர்ஷ்தீப் சிங் (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 32.6 கோடி.
3. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: ஜேக்கப் பெத்தேல், ரிச்சர்ட் க்ளீசன், மங்கேஷ் யாதவ், சாத்விக் தேஸ்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: ரஜத் படிதார், விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல், ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், குருணால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார், சுயாஷ் சர்மா, அபிநந்தன் சிங், ரசிக் சலாம், வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜேக்கப் டஃபி, ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓஸ்ட்வால், கனிஷ்க் சவுகான், யாஷ் தயாள்.
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 14.15 கோடி.
Our Class of ‘27 is almost ready. Are you excited, RCB Nation? ❤️🔥❤️🔥❤️🔥 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB https://t.co/0v1LIpnMQt— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 18, 2026
4. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: டிராவிஸ் ஹெட், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, கமிந்து மெண்டிஸ், ஜெய்தேவ் உனத்கட், தில்ஷன் மதுஷங்கா, ஓம்கார் தர்மலே, அமித் குமார், சிவம் மாவி, டேவிட் பேய்ன்.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: பாட் கம்மின்ஸ், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சலில் அரோரா, அனிகேத் வர்மா, ஆர். ஸ்மரன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஈஷான் மலிங்கா, பிரைடன் கார்ஸ், பிரஃபுல் ஹிங்கே, சாகிப் ஹுசைன், ஹர்ஷ் துபே, சிவாங் குமார், கிரைன்ஸ் ஃபுலெட்ரா, டி. நடராஜன் (டிரேடிங்), கலீல் அகமது (டிரேடிங்), நாதன் எல்லிஸ் (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 40.15 கோடி.
5. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: ஆகாஷ் தீப், பிளெஸ்ஸிங் முசரபானி, மதீஷா பதிரானா, முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான், நவ்தீப் சைனி, ரச்சின் ரவீந்திரா, ராகுல் திரிபாதி, உம்ரான் மாலிக், தக்ஷ் கம்ரா, லுவ்னித் சிசோடியா, தேஜஸ்வி சிங்.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: கேமரூன் கிரீன், சுனில் நரைன், ரிங்கு சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா, ஃபின் ஆலன், மணீஷ் பாண்டே, ரோவ்மன் பவல், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரமன்தீப் சிங், டிம் சீஃபர்ட், சார்த்தக் ரஞ்சன், அனுகுல் ராய், வைபவ் அரோரா, சவுரப் துபே, கார்த்திக் தியாகி, பிரசாந்த் சோலங்கி.
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 41.65 கோடி.
Pakku Vaadu Group for TATA IPL 2027 😎 https://t.co/FFdgwAGM0o— Gujarat Titans (@gujarat_titans) November 17, 2026
6. குஜராத் டைட்டன்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: இஷாந்த் சர்மா, லூக் வுட், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, ஷாருக்கான், கானர் எஸ்டெர்ஹுய்சென்.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: சுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன், ராகுல் தெவாடியா, குமார் குஷாக்ரா, அனுஜ் ராவத், ஜோஸ் பட்லர், டாம் பான்டன், கிளென் பிலிப்ஸ், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஆர். சாய் கிஷோர், மானவ் சுதர், ரஷித் கான், ஜெயந்த் யாதவ், ஜேசன் ஹோல்டர், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்நூர் பிரார், அசோக் சர்மா, அர்ஷத் கான், நிஷாந்த் சிந்து, ஹர்ஷல் படேல் (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 8.75 கோடி.
7. பஞ்சாப் கிங்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: லாக்கி பெர்குசன், நேஹால் வதேரா, மிட்ச் ஓவன், பைலா அவினாஷ், பிரவீன் துபே, விஷால் நிஷாத்.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், ஷஷாங்க் சிங், முஷீர் கான், விஷ்ணு வினோத், கூப்பர் கோனொலி, மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், மார்கோ ஜான்சன், சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், சேவியர் பார்ட்லெட், பென் துவார்ஷுயிஸ், யாஷ் தாக்கூர், வைஷாக் விஜயகுமார், யுஸ்வேந்திர சாஹல், ஹர்பிரீத் பிரார், ஹர்னூர் சிங், ஹர்திக் பாண்டியா (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 18.6 கோடி.
Together, we go again! ❤️🦁 https://t.co/6Btl0ykuMH— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 17, 2026
8. லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: அவேஷ் கான், அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ஜார்ஜ் லிண்டே, வனிந்து ஹசரங்கா, நமன் திவாரி, அர்ஷின் குல்கர்னி.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: மிட்செல் மார்ஷ், ஐடன் மார்க்ரம், நிக்கோலஸ் பூரன், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், ஆயுஷ் பதோனி, அப்துல் சமத், முகுல் சவுத்ரி, அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, ஷாபாஸ் அகமது, திக்வேஷ் ரதி, பிரின்ஸ் யாதவ், மொஹ்சின் கான், மயங்க் யாதவ், ஆகாஷ் சிங், அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், குல்தீப் யாதவ் (டிரேடிங்), சாம் கரண் (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 47.45 கோடி.
9. டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: மிட்செல் ஸ்டார்க், நிதிஷ் ராணா, அபிஷேக் போரல், பதும் நிசங்கா, பென் டக்கெட், கருண் நாயர், சாஹில் பராக், துஷ்மந்த சமீரா, ரெஹான் அகமது, அஜய் மண்டல்.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: அக்சர் படேல், கே.எல். ராகுல், பிருத்வி ஷா, சமீர் ரிஸ்வி, அசுதோஷ் சர்மா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, முகேஷ் குமார், ஆக்விப் நபி, விப்ராஜ் நிகம், மாதவ் திவாரி, திரிபுராண விஜய், கைல் ஜேமிசன், ரிஷப் பந்த் (டிரேடிங்), ஜீஷான் அன்சாரி (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 39.5 கோடி.
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
10. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
- விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர், ஆடம் மில்னே, குல்தீப் சென், ரவி சிங், குவேனா மபாகா, துஷார் தேஷ்பாண்டே, யுத்வீர் சிங், விக்னேஷ் புதூர்.
- தக்கவைக்கப்பட்டவர்கள்: ரியான் பராக், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், நான்ட்ரே பர்கர், சுபம் துபே, அமன் ராவ், லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், டொனோவன் ஃபெரீரா, தசுன் ஷனகா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், பிரிஜேஷ் சர்மா, சந்தீப் சர்மா, சுஷாந்த் மிஸ்ரா, முகமது ஷமி (டிரேடிங்), எம். சித்தார்த் (டிரேடிங்).
- மீதமுள்ள தொகை: ரூ. 27.05 கோடி.
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அதிகபட்சமாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிடம் ரூ. 47.45 கோடியும், குறைந்தபட்சமாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் ரூ. 8.75 கோடியும் ஏலத் தொகையாகக் கையிருப்பில் உள்ளது. இதனால் டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறவுள்ள மினி ஏலத்தில் எந்தெந்த அணிகள் யாரையெல்லாம் ஏலத்தில் எடுக்கும், எந்த வீரர் அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்படுவார் என்பது குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.