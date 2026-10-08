ஐபிஎல் 2027 | பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் பிராட் ஹாடின், ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ் விலகல்!
ஆஸ்திரேலிய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் பயிற்சியாளர் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக, பிராட் ஹாடின் மற்றும் ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ் ஆகிய இருவரும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து விலகியுள்ளனர்.
Published : October 8, 2026 at 7:58 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடருக்கான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ் மற்றும் பீல்டிங் பயிற்சியாளர் பிராட் ஹாடின் ஆகிய இருவரும் தங்களது பதவிகளில் இருந்து விலகியுள்ளனர்.
ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு (2027) நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக ஒவ்வொரு அணியும் தற்போதிலிருந்தே தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு வீரர்களுக்கான மினி ஏலமும் நடைபெறவுள்ளதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கிடையே, ஐபிஎல் அணிகள் தங்கள் நிர்வாகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களைச் செய்து வருகின்றன.
உதாரணமாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கானும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக பிசிசிஐ-யின் முன்னாள் தலைவரும், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான சௌரவ் கங்குலியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்த வரிசையில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவிலும் தற்போது மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்தவகையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ் மற்றும் பீல்டிங் பயிற்சியாளர் பிராட் ஹாடின் ஆகிய இருவரும் தங்களது பதவிகளில் இருந்து விலகியுள்ளனர். ஆஸ்திரேலியாவின் உள்நாட்டுத் தொடர்களில் ஹாடின் மற்றும் ஹாப்ஸ் ஆகியோர் பயிற்சியாளர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ளதால், பஞ்சாப் அணியிலிருந்து அவர்கள் விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Thank you for the wisdom, the passion and the memories in the den. 🦁🫶 https://t.co/GUQ4hpZQDP— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) October 8, 2026
அதன்படி, ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டரான ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ், குயின்ஸ்லாந்து மற்றும் பிக் பேஷ் லீக் தொடரின் பிரஸ்பேன் ஹீட் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல, முன்னாள் விக்கெட் கீப்பரான பிராட் ஹாடின், நியூ சவுத் வேல்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இதன் காரணமாகவே இருவரும் தங்களது ஐபிஎல் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகியதாகக் கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில் பஞ்சாப் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளரான சாய்ராஜ் பகுதுலே, இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இணைவதற்காக விலகினார். தற்போது ஹோப்ஸ் மற்றும் ஹாடின் ஆகியோரின் வெளியேற்றத்தையும் சேர்த்து, பஞ்சாப் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் மூன்று முக்கிய இடங்கள் காலியாகியுள்ளன. இதனால் இவர்களின் இடங்களை யார் நிரப்புவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Until we meet again, Hopesy and Hadds. ❤️ You'll always have a home in Punjab. 🦁 https://t.co/1XjTEovOfm— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) October 8, 2026
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எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் 2027 ஏலத்திற்கு முன்பாக, இந்த காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ரிக்கி பாண்டிங் உள்ளார். புதிய பயிற்சியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் பாண்டிங்கிற்கே முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஐபிஎல் ஏலத்திற்கு முன்னதாகப் புதிய பயிற்சியாளர் குழுவை அமைப்பது ரிக்கி பாண்டிங்கிற்கு ஒரு புதிய சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.