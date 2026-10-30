ஐபிஎல் 2027 | பயிற்சியாளர் குழுவில் அதிரடி மாற்றம்; மும்பை இந்தியன்ஸின் புதிய மாஸ்டர் பிளான்!
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இடம் பிடித்திருந்த லசித் மலிங்கா, பராஸ் மாம்ப்ரே மற்றும் கார்ல் ஹாப்கின்சன் ஆகியோர் தங்களது பொறுப்புகளில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளனர்.
Published : October 30, 2026 at 1:09 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது பழைய பயிற்சியாளர் குழுவை மொத்தமாக மாற்றியமைத்து, கைரன் பொல்லார்ட் தலைமையில் ராபின் உத்தப்பா, மிட்செல் மெக்லெனகன் உள்ளிட்ட புதிய ஜாம்பவான்கள் அடங்கிய புதிய பயிற்சியாளர் குழுவை அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 20ஆவது சீசன் குறித்த அறிவிப்புகள் தினம் தினம் வெளியாகி, ரசிகர்களைப் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றன. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தற்போதிலிருந்தே தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, ஐபிஎல் தொடரில் 5 கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் அடுத்த சீசனுக்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ளது.
அந்த வகையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தங்கள் பயிற்சியாளர் குழுவை மொத்தமாக மாற்றியமைத்துள்ளது. அந்த அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த மஹேலா ஜெயவர்த்தனே தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். இதனையடுத்து, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் கைரன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
From being part of our very first season to returning with a wealth of experience! Robbie brings a sharp understanding of the game, great communication, and the clarity to guide youngsters! 💪 Welcome back to the Paltan, Robin! आपला new Batting Coach. 💙 https://t.co/OrIsO6dqgi— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
இந்த நிலையில், அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இருந்த இலங்கை வீரர் லசித் மலிங்கா, இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் பராஸ் மாம்ப்ரே மற்றும் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த கார்ல் ஹாப்கின்சன் உள்ளிட்டோரும் தங்களின் பொறுப்புகளிலிருந்து விலகினர். இதனை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகமும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இதையடுத்து, அந்த அணி புதிய பயிற்சியாளர் குழுவை அமைப்பதில் தீவிரம் காட்டி வந்தது.
இந்நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வீரர் ராபின் உத்தப்பா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் மெக்லெனகனும், அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக டி.கே. திலீப்பும், பந்துவீச்சு மேம்பாட்டுப் பயிற்சியாளராக தவால் குல்கர்னியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
A fresh start and a new perspective 🤩 Get to know our new Men's Batting and Fielding coaches and their vision for the team, at 2:30 PM and 5:30 PM today! 👀 https://t.co/LRIVGFyqeQ— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
இதில் ராபின் உத்தப்பா ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் புனே வாரியர்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக 205 போட்டிகளில் விளையாடி, 27 அரைசதங்களுடன் 4,952 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். மேலும், அவர் 2014ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும், 2021ஆம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் கோப்பையை வெல்வதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மறுபக்கம், நியூசிலாந்தைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் மெக்லெனகன், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக 2015 முதல் 2020ஆம் ஆண்டு வரை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியுள்ளார். இதில் 2015, 2017, 2019 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கோப்பையை வெல்வதற்கும் அவர் மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். தனது ஓய்வுக்குப் பிறகு, அவர் ஐஎல் டி20, எஸ்.ஏ.20 தொடர்களிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள எம்.ஐ. எமிரேட்ஸ் மற்றும் எம்.ஐ. கேப்டவுன் அணிகளின் பயிற்சியாளர் குழுவில் பணியாற்றியுள்ளார்.
Mumbai Indians today announced the appointment of Robin Uthappa as Batting Coach, Mitchell McClenaghan as Bowling Coach, T. Dilip as Fielding Coach and Dhawal Kulkarni as Development Bowling Coach for the upcoming IPL 2027 season. They will join Head Coach Kieron Pollard as part of a new-look coaching group that brings together a strong understanding of the Mumbai Indians culture, extensive international experience and a shared commitment to developing talent and delivering success. https://t.co/cA7yI5Khpk— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
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மேற்கொண்டு, டி. திலீப் இந்திய அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக கடந்த 2021 முதல் 2026ஆம் ஆண்டு வரை பணியாற்றினார். இவரது பயிற்சியின் கீழ் இந்திய அணி 2024 மற்றும் 2026ஆம் ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்து டி20 உலகக் கோப்பைகளையும், 2025ஆம் ஆண்டு ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பையையும் வென்றது. இதனால், புதிய பயிற்சியாளர்களின் கீழ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.