ஐபிஎல் 2027 | மும்பை இந்தியன்ஸ் பயிற்சியாளர் குழுவில் அதிரடி மாற்றம்; லசித் மலிங்கா உட்பட 3 பேர் விலகல்!
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராகக் கீரோன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த மாற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 29, 2026 at 3:50 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்கு முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் பணியாற்றி வந்த லசித் மலிங்கா, பராஸ் மாம்ப்ரே மற்றும் கார்ல் ஹாப்கின்சன் ஆகியோர் தங்களது பொறுப்புகளில் இருந்து விலகியுள்ளனர்.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 20ஆவது சீசன் குறித்த அறிவிப்புகள் தினம் தினம் வெளியாகி, ரசிகர்களைப் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றன. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தற்போதிலிருந்தே தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, ஐபிஎல் தொடரில் 5 கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் அடுத்த சீசனுக்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ளது.
அந்த வகையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மஹேலா ஜெயவர்தனே தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். இதனையடுத்து, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக வெஸ்ட் இண்டீஸைச் சேர்ந்த நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் கீரோன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த கீரோன் பொல்லார்ட், தற்போது அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பதவி உயர்வைப் பெற்றுள்ளார். இந்நிலையில், தற்சமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் பணியாற்றி வந்த லசித் மலிங்கா, பராஸ் மாம்ப்ரே மற்றும் கார்ல் ஹாப்கின்சன் ஆகியோரும் தங்களது பொறுப்புகளில் இருந்து விலகியுள்ளனர்.
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
இதில், இலங்கை அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு ஜாம்பவான் லசித் மலிங்கா, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 4 முறை கோப்பை வெல்வதிலும், 2011ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரை வெல்வதற்கும் மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். தனது ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் வழிகாட்டியாகவும், அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட்டு வந்த நிலையில், தற்சமயம் அப்பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
அதேபோல், இந்திய அணியின் முன்னாள் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளரான பராஸ் மாம்ப்ரே, 2010-2017 காலகட்டத்திலும், பின்னர் 2024-லும் மும்பை அணியுடன் இணைந்து இளம் பந்துவீச்சாளர்களை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றினார். இவர்களுடன் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் பீல்டிங் பயிற்சியாளரான கார்ல் ஹாப்கின்சன், கடந்த 2025 சீசனுக்கு முன்னதாக மும்பை அணியில் இணைந்து அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது குறித்து மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்: "லசித் மலிங்கா, பராஸ் மாம்ப்ரே மற்றும் கார்ல் ஹாப்கின்சன் ஆகியோர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முக்கிய குழுவாகவும், ஒட்டுமொத்த 'எம்ஐ குடும்பத்தின்' முக்கிய அங்கமாகவும் விளங்கியுள்ளனர். அணியின் மீதான அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு, வீரர்களுடன் அவர்கள் உருவாக்கிய ஆழமான உறவுகள் மற்றும் இந்த பயணத்தில் அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுத்த மறக்க முடியாத வெற்றிகரமான தருணங்கள் எப்போதும் எங்களது வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக நிலைத்திருக்கும்.
A champion in Blue and Gold, a legend in our hearts. Thank you for being a part of our story, Slinga Malinga. 💙🥹 https://t.co/b3CLlmFBOo— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
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அவர்கள் மூவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அவர்களின் எதிர்கால நல்முயற்சிகள் மற்றும் அடுத்தகட்ட பயணங்கள் சிறக்க மும்பை இந்தியன்ஸ் குடும்பம் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது," என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.